CBŚP rozbija narkotykowy gang z Podlasia. 22 podejrzanych, ponad 130 kg zabezpieczonych narkotyków Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, przeprowadzili trzy skoordynowane uderzenia w zorganizowaną grupę przestępczą z Podlasia. Grupa miała zajmować się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Łącznie zatrzymano 19 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 625 tys. zł.

Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z Prokuraturą Krajową od miesięcy prowadzi intensywne śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa podlaskiego. Ustalenia śledczych wskazują, że członkowie grupy mieli zajmować się produkcją i dystrybucją znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

W trakcie pierwszej realizacji, w styczniu br. zatrzymano dwie osoby oraz zabezpieczono miejsca wykorzystywane do przechowywania dużych partii narkotyków. Podczas przeszukań funkcjonariusze ujawnili około 120 kg substancji zabronionych, w tym kokainę, amfetaminę, marihuanę, 3-CMC, 4-CMC oraz MDMA. Zabezpieczono również ponad 50 tys. zł w różnych walutach.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw narkotykowych.

Kolejne działania przeprowadzono w kwietniu. W ich efekcie zatrzymano 9 osób podejrzewanych o kierowanie i udział w grupie przestępczej oraz liczne przestępstwa narkotykowe. Wszystkim przedstawiono stosowne zarzuty.

W ostatniej realizacji, która miała miejsce na początku listopada, zatrzymano kolejnych 7 podejrzanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 11 kg różnego rodzaju narkotyków oraz mienie o wartości przekraczającej 100 tys. zł. Ujawniono również środki płatnicze noszące ślady podrobienia, które przekazano do dalszych badań.

W trakcie wszystkich realizacji policjanci CBŚP byli wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku oraz Zespołów Specjalnych CBŚP.

Do tej pory w całej sprawie status podejrzanych ma 22 osoby, którym prokurator przedstawił łącznie 35 zarzutów, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej osobie – kierowania nią. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 13 podejrzanych.

Łącznie zabezpieczono ponad 130 kg różnego rodzaju narkotyków oraz mienie warte ponad 625 tys. zł.

CBŚP i Prokuratura Krajowa kontynuują czynności mające na celu pełne wyjaśnienie sprawy oraz ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w proceder.