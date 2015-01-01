CBŚP i Straż Graniczna zlikwidowały fabrykę nielegalnych papierosów Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z mundurowymi z Bieszczadzkiego Oddziału SG, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przeprowadzili skoordynowane działania w trzech lokalizacjach, likwidując rozbudowaną linię produkcyjną nielegalnych papierosów i zatrzymując 15 osób zaangażowanych w proceder.

W pierwszych dniach listopada funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Wydziałem Operacyjno-Śledczym Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili skoordynowane działania w trzech lokalizacjach na terenie powiatów grójeckiego, rawskiego i przasnyskiego. Akcja doprowadziła do zlikwidowania w pełni wyposażonej, nielegalnej fabryki papierosów.

W trakcie działań ujawniono kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania papierosów, suszarnię oraz magazyny, w których znajdowało się ponad 12,7 mln sztuk papierosów opatrzonych znakami znanej marki tytoniowej. Służby zabezpieczyły również ponad 25 ton suszu oraz tytoniu, a także liczne półprodukty wykorzystywane do dalszej produkcji.

Wartość przejętego towaru akcyzowego oszacowano na ponad 28 mln zł. Gdyby nielegalne wyroby trafiły na rynek, Skarb Państwa poniósłby straty przekraczające 53 mln zł z tytułu uszczupleń podatkowych.

Mundurowi zatrzymali łącznie 15 osób, w tym dziewięciu obywateli Armenii zaangażowanych w proceder. Do zatrzymań doszło m.in. w halach wykorzystywanych oficjalnie jako sortownie owoców.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Łodzi przedstawił zatrzymanym osobom, zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przestępstwami skarbowymi. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Łodzi wobec 14 osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Zdjęcia i film: CBŚP i Bieszczadzki Oddział SG

