CBŚP i Straż Graniczna rozbijają grupę tytoniową. Akt oskarżenia przeciwko 19 osobom trafił do sądu Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Do Sądu Okręgowego w Kaliszu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi. To efekt wieloletnich działań funkcjonariuszy CBŚP oraz Straży Granicznej, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Centralne Biuro Śledcze Policji, we współpracy z Placówką Straży Granicznej w Kaliszu, zakończyło szeroko zakrojone śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski w latach 2019–2025. Jak ustalili śledczy, członkowie grupy zajmowali się wprowadzaniem na rynek wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

W akcie oskarżenia wyszczególniono 36 zarzutów z kodeksu karnego oraz karno-skarbowego. Pięciu podejrzanych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast jednemu z nich zarzucono kierowanie jej działalnością.

Wobec podejrzanych zastosowano liczne środki zapobiegawcze, w tym pięć tymczasowych aresztowań, jedenaście dozorów policji oraz pięć poręczeń majątkowych na łączną kwotę 100 tys. zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również mienie o wartości blisko 280 tys. zł.

Z ustaleń śledczych wynika, że proceder obejmował co najmniej 9 mln sztuk papierosów oraz ponad 17 ton krajanki tytoniowej, wprowadzanych do obrotu poza oficjalnym nadzorem podatkowym. Straty Skarbu Państwa wynikające z uszczuplenia podatku akcyzowego oszacowano na blisko 26 mln zł.

W toku działań prowadzonych w latach 2019–2025 zabezpieczono dodatkowo alkohol, olejki do e-papierosów, galanterię tytoniową oraz inne towary warte ponad 3 mln zł.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Oskarżonym, w zależności od przypisanych czynów, grożą kary sięgające nawet 15 lat pozbawienia wolności.