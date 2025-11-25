CBŚP i KAS rozbiły nielegalną fabrykę papierosów – sześć osób zatrzymanych, straty Skarbu Państwa sięgają 5 milionów złotych Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów działającą w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko dwa miliony sztuk papierosów oraz ponad dwie tony krajanki tytoniowej. Zatrzymano sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszy CBŚP oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zdemaskowano działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją i dystrybucją wyrobów tytoniowych. W wyniku prowadzonych czynności ustalono, że na terenie jednej z hal przemysłowych w Zgierzu działała w pełni wyposażona wytwórnia papierosów.

Śledczy odkryli również, że w powiecie brzezińskim funkcjonował magazyn surowca i gotowych wyrobów tytoniowych skąd były wprowadzane do obrotu.

Podczas akcji funkcjonariusze ujawnili dwie kompletne linie produkcyjne, prawie dwa miliony sztuk papierosów oraz około dwóch ton krajanki tytoniowej. Zabezpieczono również materiały i urządzenia służące do pakowania oraz znakowania towaru jedną z popularnych marek papierosów. Na miejscu zatrzymano sześciu mężczyzn pracujących bezpośrednio przy produkcji.

Wstępne szacunki wskazują, że z tytułu działalności tej grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty przekraczające 5 milionów złotych. Obecnie trwają ustalenia dotyczące rzeczywistej skali procederu oraz okresu jego funkcjonowania.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania znaków towarowych oraz popełnienia licznych przestępstw skarbowych. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Zgierzu zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt.

Sprawa ma charakter rozwojowy.