Mocne uderzenie w narkobiznes pseudokibiców na Śląsku – wspólne działania CBŚP i katowickiej Policji Powrót Drukuj Szeroko zakrojone działania i współpraca funkcjonariuszy CBŚP oraz z Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, wsparte przez policjantów z komisariatu w Knurowie, doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Podejrzanym zarzuca się obrót znacznymi ilościami środków odurzających, za co trafili do tymczasowego aresztu. Policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 25 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.

Analiza materiałów operacyjnych oraz zaangażowanie policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, jak również zwalczających przestępczość narkotykową i pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, doprowadziły do ustalenia tożsamości trzech mężczyzn odpowiedzialnych za obrót znacznymi ilościami narkotyków.



We wtorek 4 listopada, w wyniku wspólnej realizacji w Knurowie, w której udział wzięli również policjanci z miejscowego komisariatu, zatrzymani zostali dwaj mieszkańcy powiatu gliwickiego w wieku 31 i 36 lat oraz 27-letni katowiczanin. Cała trójka powiązana jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów sportowych. W trakcie przeszukań pojazdu i lokalu, z którego korzystali mężczyźni, funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 2,5 kilograma marihuany, ponad 13,5 kilograma MDMA, ponad 8 kilogramów metamfetaminy, 7600 działek dilerskich kokainy, 100 gramów haszyszu, tabletki ecstasy, blisko 120 tysięcy złotych oraz samochód osobowy marki premium.



Po zgromadzeniu materiału dowodowego zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, gdzie usłyszeli zarzut uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. 27 i 35-latek działali w warunkach recydywy. Ponadto 27-letni katowiczanin usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.



Za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona o połowę.

Fot./Film: KMP Katowice