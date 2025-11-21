Rozbita grupa zajmująca się produkcją i handlem nielegalnym alkoholem Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, przy współpracy z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i wprowadzaniem do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W wyniku szeroko zakrojonych działań zatrzymano 10 osób, zabezpieczono ponad 62 tysiące litrów alkoholu niewiadomego pochodzenia. Na poczet przyszłych kar i roszczeń zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej pół miliona złotych.

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze CBŚP i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego ustalili miejsca magazynowania i rozlewu nielegalnego alkoholu, a także osoby odpowiedzialne za jego produkcję i dystrybucję.

Podczas kolejnych realizacji zatrzymano m.in. mężczyznę przechowującego ponad 3 tysiące litrów nielegalnego alkoholu oraz sprzęt i materiały służące do jego rozlewu, a także osoby odpowiedzialne za organizację transportu i sprzedaż. W jednym z ujawnionych magazynów funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 53 tysiące litrów alkoholu etylowego niewiadomego pochodzenia, a w innych miejscach – nielegalne rozlewnie i destylarnię, kompletnie wyposażone w urządzenia do produkcji, pompy, butelki oraz podrobione znaki towarowe.

W ramach śledztwa zatrzymano kolejne osoby powiązane z tym procederem – część z nich odpowiadała za dystrybucję alkoholu oraz papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wszystkim podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Skoordynowane działania CBŚP i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do rozbicia przestępczej struktury oraz likwidacji miejsc, w których wytwarzano i magazynowano alkohol z pominięciem obowiązujących przepisów podatkowych i sanitarnych.

Śledczy szacują, że w trakcie trwania procederu, od połowy 2024 roku, grupa mogła wprowadzić do obrotu co najmniej 222 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Straty, jakie z tego tytułu poniósł Skarb Państwa to ponad 15,5 ml zł.

Działania te są kolejnym przykładem skuteczności służb w walce z przestępczością gospodarczą.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna w Łodzi, a wobec większości zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowania.

Przypominamy, że alkohol niewiadomego pochodzenia może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. W nielegalnie produkowanych trunkach często znajdują się toksyczne substancje, w tym metanol, który może prowadzić do poważnych zatruć, uszkodzenia wzroku, a nawet śmierci. Produkcja i obrót takimi wyrobami to nie tylko przestępstwo, ale również ogromne ryzyko dla zdrowia i życia konsumentów.

Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność – spożywanie alkoholu z niepewnych źródeł to ryzyko, które może kosztować życie.