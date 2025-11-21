Uwaga! Kolejny raz przestępcy podszywają się pod policjantów CBŚP Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Ponownie odnotowujemy zwiększoną aktywność oszustów, którzy za pomocą poczty elektronicznej podszywają się pod policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Zachowajmy szczególną ostrożność bo przestępcy modyfikują adresy e-mail, z których rozsyłają wiadomości, naniesione na pismach „pieczątki” i tylko czekają na nasz błąd!

Do policjantów CBŚP ponownie docierają informacje o aktywności oszustów, którzy za pomocą poczty elektronicznej rozsyłają masowo e-maile, podszywając się pod policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Przestępcy informują o rzekomym „zajęciu komputera” przez służby, w związku z wykrytą m.in. pornografią dziecięcą. Straszą także, że osoba zostanie zarejestrowana jako przestępca seksualny i „sprawa będzie transmitowana przez kilka kanałów telewizyjnych”. JEST TO OSZUSTWO!

Nie odpowiadajmy na tego typu wiadomości oraz nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki. Ponadto nie klikajmy w podejrzane linki i nie skanujmy nieznanych kodów QR, w szczególności przesyłanych za pomocą poczty e-mail.

Jeśli otrzymaliśmy tego typu wiadomość to jest to z całą pewnością próba oszustwa. Zachowajmy wzmożoną ostrożność!