CBŚP przejmuje ponad 40 kilogramów narkotyków wartych 1,5 mln PLN – podejrzany trafił do aresztu Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Ponad 40 kilogramów nielegalnych substancji o czarnorynkowej wartości około 1,5 mln PLN zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W ręce policjantów wpadł 57-letni mężczyzna podejrzany o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

W pierwszej połowie października 2025 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając na podstawie uzyskanych informacji, zatrzymali do kontroli samochód marki Dacia. Z ustaleń policjantów wynikało, że pojazdem mogą być przewożone środki odurzające.

Podczas szczegółowego przeszukania funkcjonariusze ujawnili w pojeździe cztery czarne torby, w których znajdowało się 26 paczek z zielonym suszem roślinnym. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczony materiał to konopie inne niż włókniste, których posiadanie i obrót są zabronione.

W dalszym toku czynności, policjanci przeszukali również mieszkanie zajmowane przez kierowcę pojazdu. Tam znaleziono kolejne pakunki z zakazanymi substancjami. Łącznie zabezpieczono ponad 40 kilogramów narkotyków, których wartość została oszacowana na około 1,5 mln PLN.

Zatrzymanym okazał się 57-letni Mariusz K., który usłyszał zarzuty posiadania i uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków, popełnionych w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Toruniu zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie prowadzi działania wymierzone w grupy zajmujące się produkcją i handlem narkotykami. Każda taka realizacja to kolejny krok w kierunku ograniczania podaży niebezpiecznych substancji i ochrony społeczeństwa przed skutkami uzależnień.