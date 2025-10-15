Wspólna akcja służb: zlikwidowano laboratorium mefedronu i zatrzymano członków grupy przestępczej Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, przeprowadzili wspólną operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców, która zajmowała się produkcją i handlem narkotykami. W wyniku działań zlikwidowano nielegalne laboratorium mefedronu, zabezpieczono narkotyki o czarnorynkowej wartości przeszło 30 milionów złotych i zatrzymano 10 osób powiązanych z przestępczym procederem.

Długotrwałe i szczegółowe czynności w śledztwie doprowadziły policjantów do jednej z posesji w powiecie krakowskim, gdzie funkcjonowało prężnie działające laboratorium produkujące 4-MMC, tzw. mefedron. W sierpniu tego roku funkcjonariusze CBŚP i Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zlikwidowali nielegalną produkcję. Na miejscu zabezpieczono 280 kg gotowego narkotyku o szacowanej wartości blisko 30 mln złotych. Zatrzymany wówczas mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie zarzuty dotyczące wytwarzania i posiadania znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Kolejne działania policjantów CBŚP, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie doprowadziły do rozbicia szerszej siatki przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców małopolskich klubów piłkarskich. Z uwagi na możliwość posiadania broni palnej przez podejrzanych, działania wsparte zostały przez policyjnych kontrterrorystów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z Krakowa i Katowic. W akcji wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy.

Podczas realizacji zatrzymano 8 osób oraz przeszukano 15 wytypowanych miejsc. W wyniku działań policjanci zabezpieczyli prawie 9 kg mefedronu, 4 kg marihuany, tabletki ecstasy, kokainę oraz liczne niebezpieczne przedmioty – maczety, karczowniki, gaz pieprzowy oraz broń czarnoprochową i dwie jednostki broni krótkiej, które przekazano do badań. Dodatkowo zabezpieczono gotówkę w kwocie blisko 270 tysięcy złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące produkcji, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2024–2025 mogli wprowadzić do obrotu nawet tonę różnego rodzaju narkotyków.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec wszystkich ośmiu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, w wyniku której łącznie zatrzymano już 10 osób.

Film/fot: CBŚP/KMP Kraków/KMP Tarnów