IX Mistrzostwa CBŚP w Biegu Przełajowym 2025 – sportowa rywalizacja w nadmorskim klimacie Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Na początku października w Ustce odbyły się IX Mistrzostwa Centralnego Biura Śledczego Policji w Biegu Przełajowym. W malowniczej, nadmorskiej scenerii Centralnego Poligonu Sił Powietrznych rywalizowało ponad 170 zawodników – policjantów i pracowników CBŚP z całego kraju. Inauguracja zawodów odbyła się z udziałem Zastępców Komendanta CBŚP insp. Łukasza Fołty oraz insp. Rafała Miłosiewicza.

Uczestnicy zmierzyli się na dystansach 5 i 10 kilometrów, które wiodły przez zróżnicowany teren – od miękkiego piasku i nadbrzeżnych wydm po odcinki leśne i trawiaste. Choć pogoda sprzyjała sportowej rywalizacji, silniejszy nadmorski wiatr dodatkowo podniósł poprzeczkę uczestnikom, sprawiając, że każdy metr trasy wymagał determinacji i wytrzymałości.

W kategorii mężczyzn na dystansie 5 kilometrów najlepszym okazał się zawodnik z Zarządu w Poznaniu, który wyprzedził swojego kolegę z tego samego zarządu. Na trzecim miejscu uplasował się reprezentant Zarządu I. Wśród kobiet na tym samym dystansie zwyciężyła zawodniczka z Zarządu w Poznaniu, przed reprezentantką Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim i zawodniczką z Zarządu w Warszawie.

Na dystansie 10 kilometrów wśród mężczyzn triumfował przedstawiciel Zarządu w Poznaniu, drugie miejsce zajął zawodnik z Zarządu w Rzeszowie, a trzecie reprezentant Zarządu I. W klasyfikacji kobiet najlepsza okazała się zawodniczka z Wydziału Prezydialnego, wyprzedzając biegaczkę z Zarządu w Bydgoszczy oraz zawodniczkę z Zarządu w Opolu.

W klasyfikacji drużynowej bezkonkurencyjny okazał się Zarząd w Poznaniu, który wyprzedził drużyny z Zarządu w Warszawie oraz Zarządu w Lublinie. Tytuł najszybszego naczelnika zarządu zdobył Naczelnik Zarządu w Opolu, który imponującym tempem pokonał trasę, uzyskując najlepszy czas w swojej kategorii.

W tym roku, w szczególny sposób nawiązano również do obchodów stulecia Kobiet w Policji. Zarówno podczas biegu, jak i uroczystej gali, wielokrotnie podkreślano ogromną rolę, jaką kobiety pełnią w naszej formacji – nie tylko w codziennej służbie, ale także w życiu społecznym i sportowym. Wyniki osiągane przez uczestniczki biegu potwierdziły, że panie z równą determinacją i skutecznością jak mężczyźni podejmują wyzwania, a ich rezultaty nie odbiegały od tych uzyskiwanych przez kolegów. Tak jak w codziennej służbie, również na trasie biegu stanęły ramię w ramię z mężczyznami, udowadniając, że w walce o najlepszy wynik – podobnie jak w walce z przestępczością zorganizowaną – nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.

Zwycięzcy stanęli na podium, odbierając dyplomy, statuetki oraz nagrody pamiątkowe z rąk Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezarego Luby oraz jego zastępców – insp. Łukasza Fołty i insp. Rafała Miłosiewicza.

Podczas wydarzenia obecni byli również Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Przemysławem Kucharskim, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Bogusław Zięba oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusz Kudela, którzy swoją obecnością podkreślili rangę tegorocznych mistrzostw.

Organizatorzy skierowali serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia zawodów. Szczególne słowa uznania skierowano do Fundacji Totalizatora Sportowego oraz Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Głównej Policji, a także do Wójta Gminy Postomino Jakuba Bojkowskiego, Komendanta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych pułkownika dyplomowanego Stefana Świdurskiego, Szefa szkolenia Centralnego Poligonu podpułkownika Radosława Zblewskiego, Starszego Oficera Sztabowego młodszego chorążego Jacka Burglima.

Wyjątkowe podziękowania otrzymał także najlepszy polski maratończyk, Jan Huruk, który poprowadził profesjonalną rozgrzewkę dla uczestników biegu, dbając o ich odpowiednie przygotowanie i bezpieczeństwo.

Mistrzostwa CBŚP w Biegu Przełajowym to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także okazja do integracji środowiska policyjnego, budowania kondycji oraz promowania zdrowego stylu życia. Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że funkcjonariusze CBŚP potrafią z równym zaangażowaniem dążyć do celu zarówno w służbie, jak i na sportowych trasach.