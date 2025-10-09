CBŚP rozbiło grupę zajmującą się produkcją amfetaminy – osiem osób zatrzymanych Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zatrzymano osiem osób. Zatrzymani są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją oraz handlem amfetaminą i jej prekursorem – tzw. płynem BMK.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała na terenie województwa mazowieckiego w latach 2017–2024. Jej członkowie mieli zajmować się zarówno wytwarzaniem płynu BMK, jak i produkcją amfetaminy na dużą skalę. Według dotychczasowych ustaleń śledczych przestępcy wyprodukowali ponad 100 litrów prekursora, z czego część została sprzedana, a reszta wykorzystana do uzyskania ponad 100 litrów zasadowej amfetaminy. Wartość hurtowa wytworzonego narkotyku przekracza pół miliona złotych.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do prokuratury przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w tym jednej osobie kierowania grupą oraz produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych. Pięciu podejrzanych, decyzją sądu, zostało tymczasowo aresztowanych.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Postępowanie nadzorowane jest przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Warszawie.