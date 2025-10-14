Kolejni poszukiwani zatrzymani przez „Łowców Cieni” CBŚP Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji po raz kolejny skutecznie uderzyli w przestępczość zorganizowaną. Dzięki intensywnym działaniom „Łowcy Cieni” CBŚP zatrzymali trzy poszukiwane osoby.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji nie ustają w działaniach ukierunkowanych na zatrzymywanie najbardziej poszukiwanych przestępców. W ostatnim czasie na terenie kraju w ręce policjantów wpadło trzech mężczyzn ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

W miejscowości Długołęka (woj. dolnośląskie) policjanci CBŚP zatrzymali Kamila P., poszukiwanego od 2024 roku listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Mężczyzna ma do odbycia karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Jeleniej Górze, gdzie funkcjonariusze CBŚP ujęli 46-letniego Serhii D. Mężczyzna był poszukiwany od 2024 roku na podstawie Czerwonej Noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o popełnienie przestępstw akcyzowych.

Do trzeciego zatrzymania doszło w Józefowie (woj. mazowieckie). Policjanci z CBŚP ujęli 32-letniego Rafała T., poszukiwanego od 2020 roku w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do właściwych jednostek penitencjarnych i pozostają do dyspozycji organów ścigania.

Osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Funkcjonariusze „Łowców Cieni” nieprzerwanie podejmują działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanych, niezależnie od czasu, jaki upłynął od wydania podstawy prawnej ich poszukiwania.