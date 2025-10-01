Uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych - Aktualności - Centralne Biuro Śledcze Policji

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych

Data publikacji 01.10.2025
Powrót
Drukuj

Wczoraj na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu miała miejsce uroczystość odsłonięcia tabliczek upamiętniających dwóch policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli w czasie służby – podkomisarza Marcina Kramarzewskiego z CBŚP i aspiranta Patryka Domalika z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

W uroczystości udział wzięły rodziny funkcjonariuszy, a także nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i były Komendant CBŚP, insp. Łukasz Fołta Zastępca Komendanta CBŚP, nadkom. Robert Lichota Naczelnik Zarządu we Wrocławiu CBŚP, mł. insp. Barbara Żebrowska Wiceprezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także przedstawiciele dolnośląskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej, duchowieństwa i inni goście. W trakcie uroczystości złożono wieńce pamięci, w asyście honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również funkcjonariuszy Zespołu Specjalnego Zarządu we Wrocławiu CBŚP wraz z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Tabliczka epitafijna podkomisarza Marcina Kramarzewskiego policjanta z Zarządu we Wrocławiu CBŚP została odsłonięta w 1. rocznicę tragicznej śmierci naszego funkcjonariusza. 30 września 2024 roku policjant CBŚP, wracając z nocnych działań na terenach doświadczonych przez powódź, gdzie lokalna społeczność potrzebowała wsparcia Policji, zginął w wypadku drogowym.

Podkomisarz Marcin Kramarzewski służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku jako kursant Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie. W toku swojej kariery zawodowej zajmował różne stanowiska służbowe, m.in. referenta i detektywa we wrocławskiej Policji. W 2020 roku rozpoczął służbę w Zarządzie we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji. Zawsze odznaczał się sumiennym wykonywaniem obowiązków, był oddany służbie i gotowy do realizowania wszelkich zadań.

Na zawsze zostanie w naszej pamięci!

zdjęcia: KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony