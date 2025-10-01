Uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Wczoraj na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu miała miejsce uroczystość odsłonięcia tabliczek upamiętniających dwóch policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli w czasie służby – podkomisarza Marcina Kramarzewskiego z CBŚP i aspiranta Patryka Domalika z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

W uroczystości udział wzięły rodziny funkcjonariuszy, a także nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i były Komendant CBŚP, insp. Łukasz Fołta Zastępca Komendanta CBŚP, nadkom. Robert Lichota Naczelnik Zarządu we Wrocławiu CBŚP, mł. insp. Barbara Żebrowska Wiceprezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także przedstawiciele dolnośląskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej, duchowieństwa i inni goście. W trakcie uroczystości złożono wieńce pamięci, w asyście honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również funkcjonariuszy Zespołu Specjalnego Zarządu we Wrocławiu CBŚP wraz z Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Tabliczka epitafijna podkomisarza Marcina Kramarzewskiego policjanta z Zarządu we Wrocławiu CBŚP została odsłonięta w 1. rocznicę tragicznej śmierci naszego funkcjonariusza. 30 września 2024 roku policjant CBŚP, wracając z nocnych działań na terenach doświadczonych przez powódź, gdzie lokalna społeczność potrzebowała wsparcia Policji, zginął w wypadku drogowym.

Podkomisarz Marcin Kramarzewski służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku jako kursant Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie. W toku swojej kariery zawodowej zajmował różne stanowiska służbowe, m.in. referenta i detektywa we wrocławskiej Policji. W 2020 roku rozpoczął służbę w Zarządzie we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji. Zawsze odznaczał się sumiennym wykonywaniem obowiązków, był oddany służbie i gotowy do realizowania wszelkich zadań.

Na zawsze zostanie w naszej pamięci!

zdjęcia: KWP we Wrocławiu