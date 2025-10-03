„Zwalczanie aktów terroru kryminalnego” - II Konferencja naukowa i ćwiczenia praktyczne Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj CBŚP, KWP w Gorzowie Wlkp. i Akademia im. Jakuba z Paradyża, zorganizowały II Konferencję „Zwalczanie aktów terroru kryminalnego”. Część teoretyczną połączono z ćwiczeniami praktycznymi w zakresie ujawniania śladów i zabezpieczenia miejsca zdarzenia związanego z użyciem m.in. samodziałowych materiałów i urządzeń wybuchowych. W konferencji uczestniczyli także funkcjonariusze PSP, SG, ABW i przedstawiciele prokuratury.

Zarząd w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Wydziałem Prawa i Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowali II Konferencję pt. „Zwalczanie aktów terroru kryminalnego”. Jako prelegenci wystąpili przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. W działaniach praktycznych brali także udział pirotechnicy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim i biegli z Laboratorium Kryminalistycznego w KWP w Gorzowie Wielkopolskim, a wsparcia podczas zajęć udzielili funkcjonariusze Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP. W ćwiczeniach wzięło udział również kilkudziesięciu policjantów z CBŚP oraz komend powiatowych lubuskiego garnizonu Policji i przedstawiciele prokuratury.

Celem przedsięwzięcia było zdobycie lub utrwalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu reagowania na wydarzenie o charakterze terrorystycznym, w szczególności związanym z terrorem kryminalnym z użyciem samodziałowych materiałów i urządzeń wybuchowych.

Pierwsza część wydarzenia miała miejsce na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, otworzyła konferencję. Następnie głos zabrali dr Juliusz Sikorski z referatem pt. „Zwalczanie aktów terroru kryminalnego w świetle teorii oddziaływań kognitywnych: próba ujęcia interdyscyplinarnego” i mgr Dariusz Maciejewski z wykładem pt. „Równowaga między bezpieczeństwem a prawami człowieka w stanach nadzwyczajnych”. Po wykładach głos zabrali kolejno przedstawiciele Delegatury w Zielonej Górze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, a także Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP.

Kolejny dzień to była część praktyczna pt. „Prowadzenie śledztwa powybuchowego”, przeprowadzona na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego w Wędrzynie. Pirotechnicy CBŚP przeprowadzili kontrolowane eksplozje samodziałowych urządzeń wybuchowych umieszczonych w samochodach. Następnie zadaniem obecnych na miejscu służb było przeprowadzenie wszystkich czynności przewidzianych w tego typu sytuacjach, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, sprawdzenie pirotechniczne terenu pod kątem obecności kolejnych urządzeń wybuchowych, jak również materiałów CBRNE, a następnie zabezpieczenie ujawnionych śladów. Na koniec strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gorzowa Wielkopolskiego przeprowadzili dekontaminację uczestników działań.

Ostatniego dnia konferencji funkcjonariusze biorący udział w ćwiczeniach, na podstawie zabezpieczonych śladów, podjęli próbę identyfikacji użytych samodziałowych materiałów i urządzeń wybuchowych, zarówno w zakresie ich składu chemicznego, jak i masy. Następnie głos zabrali naczelnicy Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP i Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim CBŚP, którzy podsumowali ćwiczenia praktyczne i przedstawili wnioski uczestnikom zajęć.