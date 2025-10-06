Rozbita grupa pseudokibiców zajmująca się przemytem narkotyków Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Ponad 2,5 tony narkotyków mogło trafić na polski rynek dzięki działalności zorganizowanej grupy przestępczej wywodzącej się ze środowiska stołecznych pseudokibiców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Krajowej skutecznie uderzyli w struktury przestępcze, zatrzymując jej kluczowych członków.

Policjanci i prokuratorzy od wielu miesięcy prowadzą działania wymierzone w grupę zajmującą się przemytem znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających z Niderlandów i Hiszpanii. Narkotyki trafiały następnie do obrotu na terenie całej Polski.

Do pierwszych uderzeń w przestępcze struktury doszło pod koniec ubiegłego roku. Wówczas zatrzymano mężczyznę, u którego policjanci zabezpieczyli ponad 22 kg mefedronu, blisko 4 kg marihuany, a także haszysz, tabletki MDMA i ketaminę. Zatrzymany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i posiadania znacznych ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Na początku lipca br. funkcjonariusze zatrzymali 30-latka powiązanego z grupą. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli 3 kg kokainy. Mężczyzna również został tymczasowo aresztowany.

We wrześniu funkcjonariusze CBŚP i KSP przeprowadzili kolejną akcję, w ramach której zatrzymano sześć osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie całym procederem. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednemu z podejrzanych – zarzut kierowania nią. Zabezpieczono także ponad 160 tys. zł w gotówce. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu.

Łącznie w sprawie występuje obecnie dziewięciu podejrzanych, którym przedstawiono 14 zarzutów. Obecnie wszyscy pozostają w areszcie. Na poczet przyszłych kar ustalono mienie w postaci nieruchomości o wartości blisko 3 mln zł.

Śledczy szacują, że członkowie grupy mogli wprowadzić na rynek nie mniej niż 2,5 tony różnego rodzaju narkotyków.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja i prokuratura zapowiadają kolejne zatrzymania osób powiązanych z przestępczym środowiskiem.