Służby uderzają w środowisko „worów w zakonie”. Działania wymierzone w członków międzynarodowej przestępczości zorganizowanej Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą intensywne działania ukierunkowane na rozpoznanie i neutralizowanie aktywności osób powiązanych z międzynarodowymi strukturami przestępczości zorganizowanej. W ramach prowadzonych spraw mundurowi identyfikują osoby należące do elity tzw. worów w zakonie – przestępczej hierarchii wywodzącej się z obszaru byłych republik ZSRR. W działaniach realizowanych na terenie Polski policjanci CBŚP współpracują ze Strażą Graniczną oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na bieżąco monitorują środowiska przestępcze, w tym osoby powiązane z zagranicznymi grupami działającymi na terytorium Polski. Jednym z prowadzonych wątków jest rozpoznanie środowiska liderów międzynarodowej przestępczości zorganizowanej określanych mianem tzw. worów w zakonie.

Osoby te mogą zajmować wysokie pozycje w strukturach tzw. mafii rosyjskiej. Choć w wielu przypadkach nie są bezpośrednio podejrzane o popełnianie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym policjanci CBŚP prowadzą działania rozpoznawcze i operacyjne we współpracy ze Strażą Graniczną oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pierwsze działania w ramach tej sprawy przeprowadzono w maju 2025 roku. Funkcjonariusze CBŚP ustalili miejsce pobytu mężczyzny, który według zgromadzonych informacji posiada status „wora w zakonie”. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna posługiwał się na terenie Polski fałszywymi danymi osobowymi.

W toku dalszych czynności, prowadzonych wspólnie ze Strażą Graniczną, ustalono jego prawdziwą tożsamość. Okazało się, że jest on poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili, że mężczyzna wcześniej posiadał obywatelstwo gruzińskie, które utracił, w wyniku odebrania mu przez władze Gruzji.

Decyzją sądu mężczyzna został osadzony w polskim zakładzie karnym, gdzie obecnie odbywa karę pozbawienia wolności.

Kolejna realizacja miała miejsce we wrześniu 2025 roku. W działaniach, prowadzonych wspólnie ze Strażą Graniczną, zatrzymano trzech mężczyzn, którzy – według ustaleń funkcjonariuszy – również posiadają status „worów w zakonie”.

Dwóch z nich zostało już wydalonych z terytorium Polski, natomiast trzeci został osadzony w areszcie w oczekiwaniu na deportację. Wobec wszystkich trzech osób wydano decyzje o zakazie ponownego wjazdu na obszar państw strefy Schengen na okres 10 lat.

W lutym 2026 roku funkcjonariusze CBŚP wspólnie ze Strażą Graniczną przeprowadzili kolejne działania. Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy, którzy – według ustaleń śledczych – mogli współpracować z organizacją przestępczą powiązaną ze środowiskiem „worów w zakonie”.

Jeden z zatrzymanych posługiwał się fałszywymi dokumentami i był poszukiwany listem gończym. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Wobec drugiego z mężczyzn wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Obecnie przebywa w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej do czasu wykonania decyzji powrotowej.

W połowie lutego 2026 roku funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej zatrzymali obywatela Białorusi, który – jak wynika z ustaleń służb – posiada status „wora w zakonie”. Mężczyzna został deportowany do Białorusi, a wobec niego wydano zakaz ponownego wjazdu na teren państw strefy Schengen na okres 10 lat.

Działania wymierzone w osoby powiązane ze środowiskiem „worów w zakonie” mają charakter rozwojowy. Policjanci CBŚP, we współpracy ze Strażą Graniczną i innymi służbami, kontynuują rozpoznanie struktur przestępczych oraz identyfikację kolejnych osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.