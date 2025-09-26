CBŚP zlikwidowało największą nielegalną fabrykę fałszywych leków w Polsce. Zatrzymano 8 osób Data publikacji 26.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Wydziału Prokuratury Krajowej ze Szczecina, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją sfałszowanych leków, sterydów oraz innych środków farmakologicznych. Wartość zabezpieczonych preparatów oszacowano na co najmniej 20 milionów złotych.

Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi śledztwo dotyczące grupy, która od 2021 roku zajmowała się wytwarzaniem, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu nielegalnych produktów leczniczych. W ostatnich dniach funkcjonariusze, przy wsparciu śledczych z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zlikwidowano nielegalną fabrykę.

Na miejscu ujawniono kompletną linię technologiczną do produkcji leków, sterydów i innych środków farmakologicznych. Zabezpieczono również znaczne ilości gotowych preparatów, których wartość ekspert Polskiej Agencji Antydopingowej oszacował na nie mniej niż 20 milionów złotych. Jak podkreślono, była to największa tego typu fabryka ujawniona dotychczas w kraju. Warunki produkcji rażąco odbiegały od obowiązujących norm i stwarzały poważne zagrożenie dla zdrowia.

Na polecenie prokuratury zatrzymano osiem osób, w tym lidera grupy. Według ustaleń śledczych kierujący grupą sprawował kontrolę nad całym procederem – od pozyskiwania półproduktów po nadzór nad procesem produkcji. Pozostałe osoby odpowiadały za wytwarzanie medykamentów oraz ich dystrybucję, m.in. poprzez sieć automatów paczkowych.

Podczas działań zabezpieczono również mienie o wartości ponad miliona złotych – luksusowe samochody, biżuterię oraz gotówkę w różnych walutach.

W nielegalnej fabryce produkowano preparaty podawane m.in. w formie iniekcji. Nie mają one żadnych odpowiedników w legalnym obrocie aptecznym, a ich stosowanie może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, nielegalnej produkcji i wprowadzania do obrotu leków, sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia wielu osób oraz prania pieniędzy. Sąd, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztował dwie osoby.