Funkcjonariusz CBŚP absolwentem elitarnego kursu FBI Powrót Drukuj Policjant Centralnego Biura Śledczego Policji odebrał z rąk Dyrektora Federalnego Biura Śledczego Pana Kasha Patela, dyplom ukończenia elitarnego kursu organizowanego przez amerykańską służbę dla przedstawicieli organów ścigania z USA oraz innych krajów współpracujących.

Jednym z 260 uczestników szkolenia, w tym 20 spoza USA, był oficer polskiej Policji, który na co dzień pełni służbę w Wydziale do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji. Funkcjonariusz realizuje zadania służbowe związane ze współpracą międzynarodową i procesem wykrywczym wobec sprawców aktów terroru, w tym związanych z dywersją. Jest to bardzo aktualne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce, związane z sytuacją za wschodnią granicą Polski.

Kurs był realizowany na terenie Stanów Zjednoczonych, w pobliżu miasta Quantico - siedziby Narodowej Akademii Federalnego Biura Śledczego (FBI National Academy). To najbardziej elitarne szkolenie w USA z zakresu zarządzania i dowodzenia w strukturze organów ścigania, odbywające się pod patronatem Uniwersytetu Wirginia (University of Virginia). Ponadto absolwenci szkolenia otrzymują dyplom ukończenia kursu podyplomowego również tej uczelni.

W trakcie zajęć doskonalono umiejętności z zakresu dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w służbach mundurowych, zarządzania zasobami, finansami i administracją. Ćwiczono także komunikację społeczną i profesjonalne budowanie wizerunku służby mundurowej. Zajęcia prowadzili amerykańscy eksperci w tych dziedzinach, zarówno w ramach teorii jak i praktyki.

Kurs przypadł w 90. rocznicę powołania Akademii, która jest kuźnią kadr amerykańskich organów ścigania od 1935 roku. Pierwsza edycja szkolenia składała się z zaledwie 23 kursantów i miała miejsce w budynku Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie. W 1972 roku powstała nowa siedziba szkoły w Quantico w stanie Wirginia jako stałe miejsce dla Akademii Narodowej Federalnego Biura Śledczego. W tym roku na uczelni, kursy i szkolenia ukończyło ponad 50 tysięcy osób z lokalnych, stanowych, federalnych i wojskowych służb z każdego stanu w USA, a także ponad 4 tysiące funkcjonariuszy służb ze 176 krajów. Absolwenci, którzy ukończą ten kurs otrzymują „żółtą cegłę” ozdobioną numerem sesji. Zajęcia akademickie, akredytowane przez University of Virginia, umożliwiają uczestnikom wzajemne uczenie się od siebie poprzez dyskusje i analizy konkretnych przypadków, podkreślając różnorodne perspektywy. Inne punkty widzenia są postrzegane jako niezwykle cenna część programu, zwłaszcza perspektywy uczestników zagranicznych, ponieważ często rzucają nowe światło na rozpoznane już tematy i zagadnienia dotyczące funkcjonowania organów ścigania w poszczególnych krajach, a także dotyczące zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa.

Udział w kursie FBI jest wyjątkowym wyróżnieniem dla polskiego policjanta, ale jest także potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy Federalnego Biura Śledczego i polskiej Policji, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji.