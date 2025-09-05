CBŚP zlikwidowało laboratorium metamfetaminy. Zatrzymano trzech mężczyzn, w tym obywateli Meksyku powiązanych z kartelem z Ameryki Północnej Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj Kilkaset litrów płynnej metamfetaminy i półproduktów oraz kilka ton chemikaliów służących do wytwarzania metamfetaminy – to efekt akcji CBŚP przeprowadzonej w powiecie świeckim. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, w tym dwóch obywateli Meksyku, którzy – według ustaleń – nadzorowali produkcję narkotyku i są powiązani z jednym z największych karteli w Ameryce Północnej.

W powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie) policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu kontrterrorystów z BOA oraz SPKP w Bydgoszczy, przeprowadzili akcję wymierzoną w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Na terenie jednej z posesji ujawniono profesjonalne laboratorium metamfetaminy, a na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn – w tym dwóch obywateli Meksyku, związanych z jednym z największych karteli narkotykowych w Ameryce Północnej.

Funkcjonariusze odkryli w budynkach gospodarczych urządzenia służące do produkcji narkotyków na masową skalę. Zabezpieczono ponad 300 litrów metamfetaminy oraz BMK, oraz blisko 3 tony chemikaliów wykorzystywanych w procesie produkcji metamfetaminy. Wg wstępnej opinii biegłego z dziedziny fizykochemii i toksykologii z zabezpieczonych produktów mogło zostać wyprodukowane co najmniej 330 kg gotowego narkotyku, o czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 6 mln PLN.

Zatrzymani to obywatel Polski oraz dwóch obywateli Meksyku. Według ustaleń śledczych cudzoziemcy nadzorowali proces produkcji i byli bezpośrednio powiązani z międzynarodowym kartelem narkotykowym.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków.