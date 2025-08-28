CBŚP zlikwidowało laboratorium narkotykowe. Zabezpieczono ponad 800 kilogramów klefedronu - Aktualności - Centralne Biuro Śledcze Policji

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

CBŚP zlikwidowało laboratorium narkotykowe. Zabezpieczono ponad 800 kilogramów klefedronu

Data publikacji 28.08.2025
Powrót
Drukuj

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, przeprowadzili skoordynowaną akcję w powiecie pruszkowskim. Na terenie posesji odkryto kompletną linię produkcyjną do wytwarzania narkotyków oraz zabezpieczono setki kilogramów niebezpiecznej substancji psychotropowej w postaci klefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 4 mln PLN. Zatrzymano dwie osoby bezpośrednio zaangażowane w proceder.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, prowadzą śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej z województwa mazowieckiego. Jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym klefedronu (4CMC).

Na podstawie zebranych materiałów policjanci CBŚP, wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, przeprowadzili działania w powiecie pruszkowskim. Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych i mieszkalnych ujawniono specjalistyczną aparaturę, urządzenia oraz kompletną linię technologiczną służącą do produkcji narkotyków.

Skala znaleziska była ogromna. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 700 kilogramów klefedronu w postaci płynnej oraz 70 kilogramów tej substancji w formie skrystalizowanej. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy nadzorowali proces produkcji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków opiewa na kwotę przeszło 4 mln PLN.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Śledczy ustalili, że grupa działała od lipca 2025 roku. Trwa szczegółowe badanie skali procederu i ustalanie, ile narkotyków mogło w tym czasie trafić na rynek.

W trakcie akcji policjantów wspierali strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Warszawa 6”, którzy zabezpieczyli miejsce działań pod względem bezpieczeństwa chemicznego.

 

 

 

  • policjanci w trakcie działań
  • policjanci w trakcie działań
  • policjanci w trakcie działań
  • policjanci w trakcie działań
  • policjanci w trakcie działań
  • policjanci w trakcie działań
Powrót na górę strony