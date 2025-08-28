CBŚP zlikwidowało laboratorium narkotykowe. Zabezpieczono ponad 800 kilogramów klefedronu Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, przeprowadzili skoordynowaną akcję w powiecie pruszkowskim. Na terenie posesji odkryto kompletną linię produkcyjną do wytwarzania narkotyków oraz zabezpieczono setki kilogramów niebezpiecznej substancji psychotropowej w postaci klefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 4 mln PLN. Zatrzymano dwie osoby bezpośrednio zaangażowane w proceder.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, prowadzą śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej z województwa mazowieckiego. Jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, w tym klefedronu (4CMC).

Na podstawie zebranych materiałów policjanci CBŚP, wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, przeprowadzili działania w powiecie pruszkowskim. Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych i mieszkalnych ujawniono specjalistyczną aparaturę, urządzenia oraz kompletną linię technologiczną służącą do produkcji narkotyków.

Skala znaleziska była ogromna. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 700 kilogramów klefedronu w postaci płynnej oraz 70 kilogramów tej substancji w formie skrystalizowanej. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy nadzorowali proces produkcji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków opiewa na kwotę przeszło 4 mln PLN.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Śledczy ustalili, że grupa działała od lipca 2025 roku. Trwa szczegółowe badanie skali procederu i ustalanie, ile narkotyków mogło w tym czasie trafić na rynek.

W trakcie akcji policjantów wspierali strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Warszawa 6”, którzy zabezpieczyli miejsce działań pod względem bezpieczeństwa chemicznego.