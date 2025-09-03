CBŚP rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą VAT na dziesiątki milionów złotych Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Ponad 140 osób usłyszało już zarzuty w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Jej członkowie, wystawiając fikcyjne faktury VAT, narazili Skarb Państwa na straty sięgające dziesiątek milionów złotych. Ostatnia akcja służb zakończyła się zatrzymaniem ośmiu podejrzanych.

zdjęcie poglądowe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT.

Śledczy ustalili, że grupa działała w latach 2018–2023 na terenie kilku województw. Jej członkowie posługiwali się fikcyjną dokumentacją księgową, wystawiając faktury VAT na kwotę przekraczającą 175 milionów złotych. Dokumenty te trafiały następnie do kolejnych podmiotów, co pozwalało generować sztuczne koszty i obniżać podstawę opodatkowania. W efekcie Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie podatku VAT w wysokości ponad 34 milionów złotych.

W ramach grupy funkcjonowały firmy pełniące różne role – tzw. „słupy”, które wystawiały wyłącznie nierzetelne faktury, „bufory” pośredniczące w ich obrocie, a także podmioty będące ostatecznymi odbiorcami fałszywych dokumentów. Dodatkowo podejrzani uczestniczyli w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Podczas ostatnich działań CBŚP zatrzymało osiem osób w wieku od 33 do 52 lat. Akcję przeprowadzono na terenie Warszawy i Skierniewic. Zatrzymani to odbiorcy fikcyjnych faktur, a ich działalność spowodowała straty Skarbu Państwa szacowane na co najmniej 3 miliony złotych.

Dotychczas w całej sprawie zarzuty usłyszało ponad 140 osób. Obejmują one m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz szereg przestępstw karnoskarbowych. W toku śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości kilku milionów złotych oraz odzyskano część środków pochodzących z przestępczej działalności. Wielu podejrzanych, składając korekty nierzetelnych faktur, dokonało zwrotu wyłudzonego podatku VAT.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.