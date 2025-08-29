CBŚP i Policía Nacional zatrzymały w Hiszpanii dwóch groźnych przestępców poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z hiszpańską Policía Nacional doprowadzili do zatrzymania w Hiszpanii dwóch mężczyzn poszukiwanych m.in. Europejskimi Nakazami Aresztowania. Obaj byli ścigani za działalność w zorganizowanych grupach przestępczych oraz liczne przestępstwa narkotykowe. Jeden z nich już został sprowadzony do Polski, wobec drugiego trwa procedura ekstradycyjna.

W drugiej połowie lipca, w rejonie miejscowości Estepona na południu Hiszpanii, funkcjonariusze Policia Nacional z Costa del Sol przy wsparciu policjantów CBŚP zatrzymali 37-letniego Mariusza G. Mężczyzna był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania oraz dwoma listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Krajową i Sąd Okręgowy w Krakowie. Dodatkowo poszukiwano go na podstawie dwóch Czerwonych Dyfuzji Interpolu.

Według śledczych Mariusz G. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, miał brać udział w brutalnych pobiciach oraz popełniać liczne przestępstwa narkotykowe. Policjanci podkreślają, że zatrzymany uchodzi za szczególnie niebezpiecznego – wyróżniała go bezwzględność i brutalność w działaniach przestępczych. Po ekstradycji do Polski 37-latek trafił do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na proces. Grozi mu wieloletnia kara pozbawienia wolności.

Do kolejnego zatrzymania doszło na początku sierpnia w Alicante. Tym razem policjanci Policia Nacional z Levante po przekazaniu informacji przez funkcjonariuszy CBŚP zatrzymali 39-letniego Piotra M. Działania poprzedziła ścisła współpraca operacyjna między polskimi a hiszpańskimi funkcjonariuszami, obejmująca wymianę i weryfikację informacji na terenie Hiszpanii.

Piotr M. był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania i listu gończego wystawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Został prawomocnie skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i liczne przestępstwa narkotykowe. Obecnie trwa procedura sprowadzenia mężczyzny do Polski.