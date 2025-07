Budujemy bezpieczną przyszłość – 25 lat pasji i profesjonalizmu Powrót Drukuj 17 lipca 2025 roku w Katowicach odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia istnienia Centralnego Biura Śledczego – jednej z najbardziej wyspecjalizowanych i elitarnych jednostek w strukturze polskiej Policji. Uroczystość zorganizowano w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, który objął to wydarzenie honorowym patronatem, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Wojewoda Śląski Marek Wójcik.

W jubileuszu uczestniczyli również Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant CBZC, Komendant BSWP wraz z zastępcami, Dyrektorzy Biur KGP, reprezentanci wymiaru sprawiedliwości, służb współpracujących z Policją, związków zawodowych, stowarzyszeń, przedstawiciele władz samorządowych a przede wszystkim funkcjonariuszki, funkcjonariusze, pracownice i pracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji.

W przemówieniu otwierającym uroczystość Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinspektor Cezary Luba podkreślił znaczenie ludzi stojących za sukcesem formacji:

„Dzięki ciężkiej i kreatywnej pracy oraz ofiarności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Śledczego, jednostka stała się synonimem skuteczności i niezłomności w walce z bezwzględnymi grupami przestępczymi”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak przypomniał o genezie Biura, o trudnych czasach jego tworzenia oraz rosnących wyzwaniach, z jakimi obecnie mierzy się polska Policja.

„Centralne Biuro Śledcze Policji stało się symbolem skuteczności, odwagi i profesjonalizmu w walce z przestępczością zorganizowaną – tą najgroźniejszą. To legenda, którą zbudowali ludzie narażający zdrowie i życie. Choć dziś świętujemy, musimy pamiętać, że stawka tej służby jest ogromna – to bezpieczeństwo naszych obywateli”.

Komendant Główny Policji, nadinspektor Marek Boroń złożył hołd wszystkim funkcjonariuszom, którzy tworzyli i współtworzą CBŚP:

„To właśnie Wasza siła i determinacja sprawiają, że możemy śmiało mówić, iż przestępczość zorganizowana w naszym kraju napotyka twardego przeciwnika. Dziękuję za codzienną służbę, za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie”.

W tym roku, obchodzimy stulecie Kobiet w Policji, dlatego w przemówieniach podkreślano ogromną rolę, jaką pełnią kobiety w naszej formacji. Mają one szczególne miejsce w tradycji służb śledczych. Już przed II wojną światową kobiety z brygad sanitarno-obyczajowych stanowiły istotne wsparcie w walce z przestępczością.

Kobiety w CBŚP pełnią służbę we wszystkich pionach Biura tj. kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym, jak również w komórkach administracyjnych i logistycznych. Funkcjonariuszki na co dzień zajmują się zarówno realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak i dochodzeniowo-śledczych, których celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Pracownice cywilne natomiast wykonują czynności administracyjne i logistyczne, wspierając realizację zadań postawionych przed CBŚP.

Podczas uroczystości oddano również hołd funkcjonariuszom, którzy zapłacili najwyższą cenę – życie – za służbę społeczeństwu. W refleksyjnym fragmencie przemówienia Komendanta Głównego Policji wybrzmiały słowa:

„Pragniemy wspomnieć tych policjantów, których nie ma już z nami – którzy oddali swoje życie i najpiękniejsze lata, by zapewnić spokój i bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. Pamiętajmy o nich”.

Historia CBŚP to historia walki z najpoważniejszymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa. Jak przypomniano podczas gali, początki sięgają lat 90., kiedy Polska mierzyła się z nową skalą przestępczości zorganizowanej, wykorzystującej luki prawne i słabość państwa w czasie transformacji ustrojowej. To wtedy, w 2000 roku, powołano Centralne Biuro Śledcze jako odpowiedź na nowe realia kryminalne – napady, haracze, porwania dla okupu, przemyt narkotyków i broni.

Przez lata CBŚ konsekwentnie udowadniało swoją skuteczność. Od 2014 roku, po reorganizacji i wyodrębnieniu ze struktur Komendy Głównej Policji, Biuro zyskało większą niezależność operacyjną. Jak przypomniano podczas gali – ta zmiana usprawniła realizację zadań związanych z bezpośrednim zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i potwierdziła elitarność tej formacji, nie z nazwy – lecz z charakteru i skuteczności jej funkcjonariuszy.

Obecnie CBŚP podejmuje działania na wielu płaszczyznach, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Począwszy od zwalczania przestępczości narkotykowej, ekonomicznej, przez międzynarodowe grupy przestępcze, po przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.

Nieocenioną rolę we wszystkich działaniach Biura odgrywa współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji, służbami i instytucjami oraz przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Jednostka na co dzień łączy siły z Europolem, Eurojustem, OLAF-em i wieloma zagranicznymi służbami.

Podczas jubileuszu wręczono odznaczenia oraz podziękowano funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ich codzienną służbę i zaangażowanie. Złożono także wyrazy uznania rodzinom funkcjonariuszy – jako tym, którzy stanowią ich codzienne oparcie. Uroczystość zwieńczyła część artystyczna, przygotowana specjalnie na tę okazję.

Gala jubileuszowa CBŚP była nie tylko okazją do podsumowania 25 lat działalności, lecz także do postawienia pytań o przyszłość. Współczesna przestępczość zorganizowana nie zna granic, korzysta z nowych technologii, a także adaptuje się do geopolitycznych zmian – jak zauważono, wojna w Ukrainie, migracje, cyberprzestępczość czy akty sabotażu wymagają od służb jeszcze większej elastyczności i gotowości.

Przyszłość CBŚP to nowe wyzwania, ale – jak wybrzmiało w przemówieniach – również gotowość ludzi, którzy są fundamentem tej instytucji.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Prezydenta miasta Katowice oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za ich wsparcie i zaangażowanie w organizację uroczystości.