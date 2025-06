Akt oskarżenia przeciwko członkowi międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków Data publikacji 30.06.2025 Powrót Drukuj Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K., podejrzanemu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem heroiny i kokainy oraz praniem pieniędzy. Śledztwo w sprawie prowadził Zarząd w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji.

Według ustaleń śledczych, w latach 2018–2020 Marcin K. brał czynny udział w międzynarodowym przemycie narkotyków. W tym celu założył w Gdańsku spółkę z o.o., na którą formalnie sprowadzano legalne towary. W rzeczywistości w kontenerach przemycano także znaczne ilości heroiny i kokainy.

Pierwszy udokumentowany przemyt miał miejsce we wrześniu 2018 roku. Wówczas z Iranu, przez Polskę, do Holandii przetransportowano 300 kg heroiny o wartości ok. 66 mln zł. Narkotyki ukryto w kontenerze z płytami budowlanymi. Marcin K. osobiście odebrał kontener w porcie w Gdyni.

W grudniu 2018 roku holenderskie służby celne przechwyciły kontener z Dominikany z legalnym ładunkiem owoców, w którym pierwotnie ukryto 126 kg kokainy o wartości ok. 28 mln zł. Po usunięciu narkotyków kontener trafił do Polski. Odbiór i dalszy transport – do wynajętego magazynu w Gdańsku – zorganizował Marcin K. Finalnie kokaina nie dotarła do odbiorców, co wywołało konflikt między przestępcami.

Pomimo niepowodzenia, w 2020 roku zorganizowano kolejny przemyt. Tym razem w kontenerach ze steatytem (tzw. mydlanym kamieniem) przypłynęło do Gdyni 275 kg heroiny. Ładunek nadano w Pakistanie, a jego docelowym odbiorcą ponownie była gdańska spółka. Marcin K. organizował transport i odprawy celne. Narkotyki odkryli podczas kontroli funkcjonariusze CBŚP z Zarządu w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym.

Śledczy ustalili, że Marcin K. brał również udział w procederze prania pieniędzy. W latach 2018–2020 na rachunki kontrolowanej przez niego spółki wpłynęło ponad 328 tys. zł pochodzących z przestępstw narkotykowych. Środki były dalej przelewane na inne rachunki w celu ukrycia ich źródła i utrudnienia wykrycia.

Marcinowi K. grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz przepadek mienia. Za pranie pieniędzy grozi dodatkowo do 10 lat więzienia. Materiał dowodowy pozyskano także dzięki współpracy międzynarodowej.

Grupa przestępcza działała na terenie Polski, Holandii i Belgii. Postępowania wobec innych członków grupy prowadzone są poza granicami kraju.

Film/foto: KAS i CBŚP_materiał archiwalny