Projekt „EMERALD” - szkolenie w Hiszpanii Data publikacji 26.08.2025 Powrót Drukuj Współpraca CBŚP z hiszpańską Policia Nacional, pozwoliła na organizację szkolenia dotyczącego przemytów narkotyków drogą morską. Uzyskana podczas szkolenia wiedza oraz doświadczenie przekazane przez ekspertów z Hiszpanii zostaną wykorzystane przez policjantów CBŚP podczas prowadzenia spraw dotyczących przemytów narkotyków za pomocą jednostek pływających. W przedsięwzięciu brali udział przedstawiciele organów ścigania z Polski, Hiszpanii, Królestwa Niderlandów, Belgii oraz Mołdawii, a także z Drug Enforcement Administration (DEA) z USA. Spotkanie zorganizowano w ramach unijnego projektu „EMERALD”.

Organizatorem szkolenia eksperckiego, które miało miejsce w Hiszpanii, był Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z hiszpańską Policia Nacional. Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń w zakresie działania narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych o charakterze transgranicznym. Poruszono kwestię transportowania dużych przemytów narkotyków drogą morską, a także późniejszego ich dystrybuowania po Europie pojazdami towarowymi.



W wydarzeniu tym stronę polską reprezentował funkcjonariusz Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, który wystąpił również jako prelegent-wykładowca. Zajęcia prowadzono z udziałem partnerów zagranicznych, reprezentujących organy ścigania z Hiszpanii, Holandii, Belgii oraz Mołdawii, a także z Drug Enforcement Administration (DEA) z USA.

Przedstawiciel CBŚP przedstawił zagadnienie dotyczące przemytu narkotyków drogą morską do Polski oraz podzielił się doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia sprawy o tej tematyce. Funkcjonariusz Policia National zaprezentował aktualną sytuacje dotyczącą przemytu narkotyków drogą morską do Hiszpanii. Ponadto opisał metody śledcze wykorzystywane w walce z przestępczością zorganizowaną, stosowane przez hiszpańskie organy ścigania. Prokurator z prokuratury w Hiszpanii zajmujący się przestępczością zorganizowaną przedstawił zagadnienia prawne dotyczące walki z przestępczością zorganizowaną oraz tematykę przestępstw towarzyszących przemytom narkotyków. Podczas szkolenia miała również miejsce wizyta w siedzibie hiszpańskiej straży granicznej. Zaprezentowany został sprzęt oraz taktyka działań na morzu, wykorzystywana przez służby. Przedstawiono także sprzęt wykorzystywany do walki z przemytami. Funkcjonariusze Hiszpańskiego Urzędu Imigracyjnego poruszyli też kwestie przemytu ludzi drogą morską.

Uzyskana podczas szkolenia wiedza oraz doświadczenie przekazane przez ekspertów z Hiszpanii zostaną wykorzystane przez policjantów CBŚP podczas prowadzenia spraw dotyczących przemytów narkotyków za pomocą jednostek pływających. Ponadto spotkanie pozwoliło nawiązać osobiste relacje z funkcjonariuszami Policia National oraz z innych państw europejskich, co w przyszłości znacznie ułatwi współpracę podczas prowadzenia spraw o charakterze międzynarodowym.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „EMERALD”, w zakresie europejskiej platformy EMPACT.

Projekt EMERALD jako cel podstawowy zakłada wzmocnienie możliwości oraz koordynacji działania organów ścigania w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, opierającej się na produkcji i przemycie produktów grupy „cannabis”. Tym samym główną osią działań jest wsparcie realizacji spraw i operacji międzynarodowych z partnerami konsorcjum, a także budowanie potencjału kadr i struktur europejskiego pionu narkotykowego.

Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy wsparciu Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowym EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.