Rozbita zorganizowana grupa przestępcza. 11 osób oskarżonych o nielegalną produkcję papierosów i przestępstwa skarbowe Data publikacji 16.05.2025 Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami CBŚP w Olsztynie, Straży Granicznej i KAS zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego we Włocławku przeciwko 11 osobom.

Działania służb miały miejsce pod koniec września 2022 roku. Z końcem kwietnia 2025 r. śledztwo zostało zakończone sporządzeniem przez prokuratora aktu oskarżenia.

W trakcie realizacji zabezpieczono ponad 8,5 tony krajanki tytoniowej, 1,2 tony suszu tytoniowego oraz około 300 tysięcy sztuk gotowych papierosów oznaczonych znakami towarowymi znanych marek. Przejęto również pełną linię technologiczną do produkcji papierosów, urządzenia do rozdrabniania tytoniu, a także filtry, opakowania i inne komponenty niezbędne do nielegalnej działalności.

Nielegalna fabryka papierosów funkcjonowała na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W jednym z budynków gospodarczych funkcjonariusze zlikwidowali kompletną linię produkcyjną. Kolejne dwa obiekty, znajdujące się w województwie łódzkim, pełniły funkcję krajalni tytoniu.

W toku akcji zatrzymano 11 osób. Dwóm z nich prokuratura postawiła zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostali podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w tej grupie, nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz popełniania przestępstw skarbowych.

Na podstawie zgromadzonych dowodów, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech podejrzanych. W śledztwie zabezpieczono również mienie sprawców o łącznej wartości przekraczającej 5 milionów złotych.

Straty Skarbu Państwa, wynikające z nieodprowadzonego podatku akcyzowego, szacowane są na ponad 33 miliony złotych.

Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.

fot./video: materiał archiwalny