CBŚP kontynuuje uderzenie w nielegalną gospodarkę odpadami – zatrzymania i ujawnione kolejne składowiska niebezpiecznych substancji

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz KAS działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, nie ustają w zwalczaniu przestępczości związanej z nielegalnym obrotem i składowaniem odpadów, w tym substancji niebezpiecznych. Równolegle z zatrzymywaniem kolejnych podejrzanych w ramach trwających śledztw, policjanci CBŚP na bieżąco ujawniają nowe, nielegalne składowiska na terenie kraju – każdorazowo dążąc do ustalenia i zatrzymania osób odpowiedzialnych za ich utworzenie.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Wrocławia oraz biegłego sądowego z zakresu chemii i toksykologii, przeprowadzili intensywne działania na terenie województwa dolnośląskiego. Czynności procesowe, w tym przeszukania i oględziny nieruchomości, zrealizowano w powiatach lubińskim, legnickim i wrocławskim.

W powiecie lubińskim na terenach poeksploatacyjnych oraz rolnych ujawniono odpady komunalne, budowlane i niebezpieczne, które były zakopane pod grubą warstwą betonu. W ten sposób sprawcy próbowali uniemożliwić ich wykrycie i utrudnić wykorzystanie specjalistycznego sprzętu. W powiecie legnickim, podczas wykopów ujawniono m.in. zmielone tworzywa sztuczne, szkło, metale nieżelazne oraz substancje niebezpieczne – niektóre odpady posiadały oznaczenia innych krajów, co może wskazywać na ich pochodzenie spoza granic RP.

Z kolei w powiecie wrocławskim funkcjonariusze zabezpieczyli szereg pojemników typu mauzer z cieczami, szlamem i substancjami zestalonymi, a także inne odpady komunalne. Znaleziono tam również zagraniczne etykiety, czasopisma i tablice rejestracyjne. W każdej z tych lokalizacji potwierdzono obecność substancji szczególnie niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki organiczne, żywice i związki ropopochodne.

Odkrycie kolejnych nielegalnych składowisk stanowi część szerszych działań realizowanych przez CBŚP w walce z przestępczością środowiskową. To właśnie równolegle do prowadzonych już śledztw funkcjonariusze regularnie ujawniają nowe lokalizacje, które służyły nielegalnemu deponowaniu odpadów. Każdorazowo prowadzone są intensywne działania zmierzające do identyfikacji i zatrzymania osób odpowiedzialnych za ich utworzenie oraz eksploatację.

Niezależnie od powyższych czynności, w ramach prowadzonego odrębnego postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Krajową w Łodzi, funkcjonariusze CBŚP i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali kolejne 9 osób powiązanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta, działająca od 2020 roku na terenie całego kraju, zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz fałszowaniem dokumentacji związanej z ich utylizacją.

Wśród zatrzymanych znalazło się 8 kierowców ciężarówek, którzy – mając wiedzę o rodzaju przewożonego ładunku – transportowali odpady na nielegalne wysypiska. Dziewiątej osobie przedstawiono zarzuty kierowania grupą przestępczą, sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz fałszowania dokumentacji odpadowej. Decyzją sądu osoba ta została tymczasowo aresztowana. Zatrzymania te są kontynuacją wcześniejszych realizacji, o których informowaliśmy w naszym poprzednim materiale – zobacz tutaj.

CBŚP zapowiada dalsze działania wymierzone zarówno w organizatorów tego przestępczego procederu, jak i osoby uczestniczące w jego realizacji – niezależnie od etapu postępowania. Skala i zasięg spraw wskazują na wysokie zorganizowanie i profesjonalizm sprawców, a uzyskiwane przez nich zyski były osiągane kosztem bezpieczeństwa środowiska i zdrowia publicznego.

