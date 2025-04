CBŚP zlikwidowało kolejne duże laboratorium narkotyków Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Łodzi kolejny raz uderzyli w narkotykowy biznes. W jednej z miejscowości w woj. podlaskim zlikwidowali nielegalne laboratorium produkujące 3-CMC, znany jako klofedron – silny i niebezpieczny środek psychotropowy.

Na terenie jednej z posesji funkcjonariusze odkryli blisko 120 kg klofedronu w postaci kryształu, ponad 600 litrów substancji w formie płynnej oraz ok. 1000 litrów odczynników chemicznych wykorzystywanych do produkcji 3-cmc. Wartość przejętych narkotyków na czarnym rynku to blisko 6 milionów złotych.

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn, których ujęto na gorącym uczynku podczas produkcji narkotyków. Operacja została przeprowadzona na początku kwietnia. Policjanci CBŚP z Łodzi działali na polecenie prokuratora z Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, przy wsparciu funkcjonariuszy Zespołu Specjalnego Zarządu w Białymstoku CBŚP oraz biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Białymstoku.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji znacznych ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

To już kolejne uderzenie w grupę przestępczą zajmującą się wytwarzaniem i handlem narkotykami. W ramach prowadzonego śledztwa zarzuty usłyszały już 24 osoby.