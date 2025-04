CBŚP i SG zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów. Straty Skarbu Państwa sięgają 35 mln PLN Data publikacji 22.04.2025 Powrót Drukuj Kolejna akcja służb mundurowych zakończyła się sukcesem - funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic, wspólnie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją papierosów.

W efekcie intensywnej pracy operacyjnej i prowadzonego śledztwa, na początku kwietnia przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję, której celem było namierzenie i zlikwidowanie nielegalnych miejsc produkcji, pakowania oraz magazynowania wyrobów tytoniowych. W trakcie działań zatrzymano 11 osób, w tym trzech obywateli Białorusi. Z uwagi na charakter realizowanych czynności podczas działań wsparcia udzielili funkcjonariusze Zespołów Specjalnych CBŚP z Zarządów w Katowicach i Krakowie.

Na jednej z posesji w powiecie mińskim funkcjonariusze odkryli w pełni wyposażoną, profesjonalną linię produkcyjną papierosów. W budynkach znajdowały się maszyny, tony krajanki tytoniowej, miliony gotowych papierosów oraz zaplecze socjalne dla osób nadzorujących produkcję.

Równolegle, na innej posesji w tej samej okolicy ujawniono pakowalnię, w której papierosy trafiały do paczek oznaczonych logotypami znanych marek. Zabezpieczono tam również linię do pakowania, kolejne partie gotowych papierosów oraz materiały służące do ich dystrybucji.

W kolejnej lokalizacji, tym razem na terenie powiatu wołomińskiego, służby trafiły na ogromny magazyn, w którym składowano nielegalne wyroby tytoniowe. W środku znajdowały się kartony z papierosami, worki z tytoniem, maszyny oraz komponenty potrzebne do dalszej produkcji i pakowania.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 10 milionów sztuk papierosów, prawie 15 ton tytoniu, setki kilogramów odpadów poprodukcyjnych oraz ogromne ilości materiałów opakowaniowych, w tym pudełka z podrobionymi znakami towarowymi.

Według szacunków, straty Skarbu Państwa wynikające z nieopłaconych podatków VAT i akcyzy wynoszą ponad 35 milionów złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnej produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podejrzanych.

Film i zdjęcia: CBŚP i KaOSG; muzyka: Universal Production Music