CBŚP i Prokuratura rozbili gang sutenerów. Usługi seksualne, handel ludźmi i milionowe zyski Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z krakowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z małopolskim pionem PZ Prokuratury Krajowej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się sutenerstwem i handlem ludźmi. Śledczy zatrzymali w sumie 18 osób, a wobec 15 z nich właśnie skierowano do sądu akt oskarżenia.

Grupa działała co najmniej od kwietnia 2023 roku do maja 2025 roku, operując na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania. Przestępcy wykorzystywali głównie obywatelki Ukrainy – często będące w trudnej sytuacji życiowej – werbując je do świadczenia usług seksualnych. Jedną z kobiet najęto podstępem, płacąc pośrednikowi 50 tys. zł. Zyski z jej "pracy" oszacowano na 120 tys. zł.

Według ustaleń gang mógł zarobić na przestępczej działalności co najmniej milion złotych. Usługi seksualne mogło świadczyć kilkadziesiąt kobiet. Całość funkcjonowała jak dobrze zorganizowany biznes: rekrutowano kobiety, fotografowano je do ogłoszeń erotycznych, publikowanych w sieci, a telefonistki umawiały spotkania z klientami. Zlecenia były realizowane w wynajętych mieszkaniach lub poprzez transport kobiet do wskazanych miejsc. Wśród oskarżonych znaleźli się także kierowcy oraz osoby odpowiedzialne za logistykę i "marketing".

Pierwsze zatrzymania miały miejsce w maju 2024 roku. Wówczas funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 12 osób – 10 obywateli Ukrainy i 2 Polaków. Działania przeprowadzono równolegle w kilku miastach, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Karpaczu. Trzy osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Kolejna akcja odbyła się w marcu 2025 roku – tym razem na terenie Wrocławia. Zatrzymano 6 kolejnych osób (5 obywateli Ukrainy i 1 Polaka). Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w grupie przestępczej, handlu ludźmi oraz prania pieniędzy. W czasie przeszukań zabezpieczono m.in. kilkadziesiąt telefonów służących do kontaktu z klientami.

Jedna z oskarżonych osób usłyszała dodatkowo zarzut udzielania kokainy kobietom zmuszanym do świadczenia usług seksualnych.

W ramach śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 15 osób.

Sprawa nadal jest rozwojowa.