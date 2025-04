13 zatrzymanych do sprawy narkotykowej Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Rozbita przez CBŚP i mazowiecki pion PZ PK grupa przestępcza, która działała na Mazowszu, głównie w Piasecznie i okolicach, mogła wprowadzić do obrotu nawet 150 kg narkotyków. W trakcie działań przejęto kilkaset tysięcy złotych, a 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Zarządu w Warszawie CBŚP wspólnie z prokuratorami Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą rozprowadzającą głównie na terenie Piaseczna i okolic znaczne ilości narkotyków.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2019-2023 i mogła we wskazanym okresie wprowadzić do obrotu środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci mefedronu, amfetaminy, marihuany i kokainy w łącznej ilości co najmniej 150 kg.



Efektem kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy prowadzących sprawę była akcja przeprowadzona w ostatnim czasie w okolicach Warszawy. W trakcie działań zatrzymano 13 osób. Część zatrzymań była realizowana przez policjantów z Wydziału Bojowego Zarządu III CBŚP oraz z Zespołów Specjalnych Zarządu w Warszawie i Bydgoszczy CBŚP. Policjanci na miejscu wykonali przeszukania zajmowanych przez podejrzanych nieruchomości, gdzie ujawnili i zabezpieczyli pieniądze w kwocie kilkuset tysięcy złotych, a także narkotyki.



13 zatrzymanych osób doprowadzono do mazowieckiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, gdzie zostały im przedstawione zarzuty dotyczące między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, podżegania do uszkodzenia ciała i podżegania do niszczenia mienia.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, decyzją sądu 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zespół Prasowy CBŚP; film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music