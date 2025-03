Akcja CBŚP w Trójmieście: pięć osób zatrzymanych za działalność przestępczą Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP z Gdańska rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która czerpała korzyści z cudzego nierządu. W akcji zatrzymano pięć osób, a śledczy zabezpieczyli liczne dowody przestępstw. Śledztwo nadzorowane przez pomorski pion PZ PK ujawnia szereg nielegalnych działań, w tym wykorzystywanie kobiet do prostytucji.

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gdańsku CBŚP prowadzą pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej głównie na terenie Trójmiasta, trudniącej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu.

W toku wykonywanych czynności policjanci pomorskiego CBŚP ustalili częściowy skład wspomnianej grupy przestępczej. Zebrany obszerny materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi prowadzącemu postępowanie wydanie postanowień w przedmiocie zatrzymania i postawienia zarzutów poszczególnym członkom rozpracowywanej grupy.

W ostatnim czasie w godzinach porannych funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku CBŚP przy wsparciu Zespołu Specjalnego weszli do trzech lokali mieszkalnych zlokalizowanych na ternie Gdańska i Gdyni, gdzie dokonali zatrzymania 5 osób tworzących trzon grupy przestępczej oraz przeprowadzili przeszukania, w wyniku których zabezpieczyli liczne przedmioty stanowiące wartość dowodową.

W efekcie przeprowadzonych czynności przeszukania lokalów zajmowanych przez zatrzymane osoby oraz apartamentów, gdzie świadczone były usługi seksualne, funkcjonariusze zabezpieczyli liczne nośniki danych, komputery, blisko 100 telefonów komórkowych, dziesiątki kart sim, kamery internetowe, a także gotówkę w wysokości 64 tys. PLN.

Rozbita grupa przestępcza realizowała przestępczy proceder przy wykorzystaniu jednego z popularnych portali internetowych z ogłoszeniami towarzyskimi. Członkowie grupy zamieszczali na nim setki ogłoszeń obsługiwanych przez tzw. telefonistkę, która kierowała klientów do wynajmowanych krótkoterminowo apartamentów. Były one zlokalizowane w różnych miastach na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Apartamenty te były udostępniane kobietom zwerbowanym do pracy w charakterze prostytutek. Lokale były monitorowane i nadzorowane przez członków grupy przestępczej. Kobiety świadczące usługi seksualne były zobowiązane do oddawania połowy zarobionych pieniędzy.

Śledczy podejrzewają, że okresie funkcjonowania grupy tj. od 2022 roku, którą kierowała 24-letnia mieszkanka Gdańska, mogło pracować nie mniej niż kilkanaście kobiet. Ponadto ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że w ramach podziału ról i zadań, członkowie grupy organizowali ochronę, zamieszczanie i edycję ogłoszeń towarzyskich, sesje fotograficzne, wynajmowanie apartamentów oraz przeprowadzki.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z prostytucją oraz udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo 24-latka odpowie za kierowanie grupą przestępczą. Zatrzymani z uzyskanych pieniędzy uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wobec kobiety podejrzanej o kierowanie grupą oraz jednego ze współorganizatorów procederu sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy i trwają ustalenia kolejnych osób zamieszanych w przestępczą działalność.