Pierwsza historyczna rezolucja Polski w Komisji Środków Odurzających ONZ Data publikacji 19.03.2025 Powrót Drukuj Polska Policja odniosła znaczący sukces na 68. Sesji Komisji Środków Odurzających ONZ, doprowadzając do przyjęcia pierwszej polskiej rezolucji w historii tej komisji. Dokument koncentruje się na ochronie funkcjonariuszy zwalczających nielegalne laboratoria narkotykowe, podkreślając znaczenie międzynarodowej współpracy dla ich bezpieczeństwa.

Pierwsza polska rezolucja w Komisji Środków Odurzających ONZ

Podczas 68. Sesji Komisji Środków Odurzających (CND) ONZ Polska Policja odniosła historyczny sukces, doprowadzając do przyjęcia pierwszej w historii polskiej rezolucji w tej komisji. Dokument złożony w imieniu wszystkich krajów Unii Europejskiej, koncentruje się na bezpieczeństwie funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem nielegalnych laboratoriów narkotykowych, podkreślając konieczność stosowania nowoczesnych technologii ochronnych oraz międzynarodowej wymiany doświadczeń w celu minimalizacji ryzyka.

Prace nad rezolucją prowadzone były przez podinspektora Michała Aleksandrowicza – Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP przy kluczowym wsparciu Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu. Proces negocjacyjny wspierał radca minister Jacek Emmel, który aktywnie uczestniczył w konsultacjach i wypracowaniu finalnego kształtu dokumentu.

Side-event „Safety First” – promocja rezolucji i współpraca międzynarodowa

Ważnym elementem sesji CND było wydarzenie towarzyszące „Safety First: Effective Strategies for Investigating and Dismantling Clandestine Laboratories”, które zostało zorganizowane przez Finlandię przy wsparciu Centralnego Biura Śledczego Policji, UNODC oraz Europolu. Celem wydarzenia było podkreślenie kluczowych aspektów ochrony funkcjonariuszy zaangażowanych w likwidację nielegalnych laboratoriów oraz promocja polskiej rezolucji, która została przyjęta ostatniego dnia sesji Komisji Środków Odurzających ONZ.

Podczas spotkania przedstawiono najlepsze praktyki w zakresie stosowania zaawansowanych technologii detekcyjnych, ochrony osobistej i procedur minimalizujących ryzyko dla służb operacyjnych. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie detekcji substancji chemicznych i bezpiecznego neutralizowania zagrożeń.

Side-event EMPACT – poświęcony europejskim mechanizmom zwalczania narkotyków syntetycznych

Wydarzenie było zorganizowane przy wsparciu Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, prowadzone przez Chargé d’Affaires a.i. Jacka Sawicza.

Podczas spotkania omówiono zwalczanie handlu narkotykami, od likwidacji laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne po przechwytywania międzynarodowych transportów konopi innych niż włókniste, kokainy i heroiny na dużą skalę. Dzięki praktycznym przykładom, studiom przypadków i najważniejszym wydarzeniom, uczestnicy uzyskali wgląd w to, w jaki sposób dwie platformy EMPACT – NPS/Narkotyki Syntetyczne oraz Marihuana/Kokaina/Heroina wspierają współpracę transgraniczną, usprawnia wymianę informacji i zajmuje się konsekwencjami handlu narkotykami dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa.

Dialog Unia Europejska – Brazylia: priorytet dla polskiej prezydencji w Radzie UE

W ramach 68. Sesji CND odbył się także dialog między Unią Europejską a Brazylią, będący istotnym elementem prac Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków Rady Unii Europejskiej, której przewodniczy Polska w związku z pełnieniem prezydencji w Radzie UE.

Unię Europejską w rozmowach reprezentował podinspektor Michał Aleksandrowicz, pełniący w czasie prezydencji funkcję Przewodniczącego Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków Rady UE, który omówił kluczowe zagrożenia związane z produkcją i przemytu narkotyków syntetycznych oraz nowe wyzwania w zakresie walki z transnarodową przestępczością narkotykową. Dyskusje koncentrowały się na możliwościach pogłębienia współpracy operacyjnej oraz wymiany informacji między UE a Brazylią w zakresie przeciwdziałania przemytowi narkotyków.

Spotkania bilateralne – współpraca z kluczowymi partnerami

W trakcie CND polska delegacja, w której skład wchodził również młodszy inspektor Artur Kowalczewski, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta CBŚP, odbyła szereg kluczowych spotkań bilateralnych. Wśród nich znalazły się rozmowy z przedstawicielami Interpolu oraz UNODC, podczas których omawiano wzmocnienie współpracy w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości narkotykowej, rozwoju zdolności operacyjnych oraz wspólnych inicjatyw szkoleniowych i analitycznych.

Silna pozycja Polski w globalnej polityce narkotykowej

Przyjęcie pierwszej polskiej rezolucji w Komisji Środków Odurzających ONZ, organizacja dwóch kluczowych wydarzeń towarzyszących oraz aktywna rola w dialogu UE-Brazylia podkreślają rosnące znaczenie Polski w kształtowaniu międzynarodowej polityki narkotykowej oraz są priorytetowymi działaniami naszego kraju w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i przewodnictwa w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków.

Działania te wzmacniają pozycję Polski jako lidera w walce z przestępczością narkotykową i potwierdzają jej zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa funkcjonariuszom służb oraz społeczeństwu. Polska Policja, przy wsparciu Stałego Przedstawicielstwa RP w Wiedniu oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, kontynuuje intensywną współpracę z partnerami międzynarodowymi, dążąc do dalszego wzmacniania globalnych mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami.