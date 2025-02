„Kobiecość to tajemnicza siła, która potrafi zmienić świat” - Kobiety w CBŚP Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Jubileusz „100 lat kobiet w Policji” przypada w 2025 roku. W tym roku warto szczególnie podkreślić rolę naszych koleżanek z CBŚP, które każdego dnia działają na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Polski, zwalczając przestępczość zorganizowaną. W Centralnym Biurze Śledczym Policji służą i pracują 524 kobiety. Realizują one zadania na wszystkich szczeblach, od stanowisk wykonawczych do kierowniczych.

2025 rok jest wyjątkowy dla policjantów CBŚP pod wieloma względami, a jednym z nich są obchody „100 lat kobiet w Policji”. Warto przypomnieć, że 26 lutego 1925 roku Minister Spraw Wewnętrznych II Rzeczpospolitej Polskiej Cyryl Ratajski polecił utworzyć Policję Kobiecą, a 15 kwietnia 1925 roku w Komendzie Głównej Policji Państwowej w Warszawie rozpoczął się kurs specjalny dla policjantek. Przeszkolono wówczas 30 kobiet, głównie pod kątem walki z nierządem, sutenerstwem i handlem żywym towarem. Od tamtych czasów Policjantki stały się nieodłączną częścią Policji Państwowej w II Rzeczpospolitej Polskiej, Milicji Obywatelskiej w okresie PRL-u i w końcu w Policji w III RP.

Od 2000 roku w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, a następnie w Centralnym Biurze Śledczym Policji, kobiety były i są jednym z filarów kadrowych Biura. Policjantki i pracownice cywilne codziennie wykonują zadania, ramię w ramie ze swoimi kolegami. Większości z nich nie zobaczymy podczas codziennej służby, ponieważ charakter realizowanych przez nie zadań jest niejawny, ale często efekty ich wielomiesięcznej pracy są imponujące, co można często zobaczyć na łamach mediów. Rozbicie kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymanie osób podejrzanych lub poszukiwanych, zlikwidowanie laboratorium narkotyków czy też fabryki papierosów, przejęcie nielegalnego towaru lub wyeliminowanie ton narkotyków z rynku, to również wynik działań funkcjonariuszek CBŚP.

Służba w Policji, w tym także w CBŚP, wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń. Jest to zawód bardzo wymagający, ale też przynoszący wiele satysfakcji. Kobiety w CBŚP pełnią służbę we wszystkich pionach Biura tj. kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym, jak również w komórkach administracyjnych i logistycznych. Funkcjonariuszki na co dzień zajmują się zarówno realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak i dochodzeniowo-śledczych, których celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej na obszarze Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Pracownice cywilne natomiast wykonują czynności administracyjne i logistyczne, wspierając realizację zadań postawionych przed CBŚP.

Historia kobiet w Policji jest długa, pełna wyzwań i sukcesów. Jak powiedziała brytyjska aktorka Audrey Hepburn: „Kobiecość to tajemnicza siła, która potrafi zmienić świat”, stąd ta historia nie ma epilogu i będzie miała kontynuację w przyszłości Policji, w tym CBŚP.

