Przecięty szlak przemytu kokainy do Europy

Data publikacji 05.03.2025

Współpraca służb z Polski, Niemiec i Królestwa Niderlandów doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem kokainy z Ameryki Południowej do Europy. Śledztwo po polskiej stronie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Sprawa miała swój początek w czerwcu 2023 roku, kiedy to w porcie w Hamburgu, niemieccy funkcjonariusze z Karlsruhe, wpadli na trop gangu przemycającego narkotyki z Ameryki Południowej do Europy na ogromną skalę. Wtedy to funkcjonariusze przejęli 2 tony kokainy, która została ukryta w transporcie tuńczyka. Dzięki dalszym działaniom niemieckich funkcjonariuszy, na terenie Ekwadoru zabezpieczono kolejne 4 tony kokainy, które miały trafić do Europy. Tropy w tej sprawie prowadziły do Polski i Niderlandów, dlatego zawiązano współpracę w ramach międzynarodowej Wspólnej Grupy Dochodzeniowej ds. Narkotyków, w której skład weszli policjanci CBŚP i funkcjonariusze niemieckich oraz niderlandzkich służb.

Bardzo dokładna praca śledcza pozwoliła zgromadzić materiał dowodowy, dzięki któremu służby przeprowadziły skoordynowaną akcję na terenie kilku krajów. Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowego Urzędu Kryminalnego Badenii-Wirtembergii z Karlsruhe i Urzędu Celnego w Stuttgarcie, pod nadzorem Prokuratury w Hamburgu, a także przy wsparciu policji holenderskiej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przemycała kokainę z Ameryki Południowej do Europy.

Polski wątek, nadzorowany przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej oraz przestępstwa prania „brudnych” pieniędzy. W ostatnim czasie na terenie Niemiec, Holandii i Polski, łącznie zatrzymano 6 mężczyzn i przeszukano jedenaście lokali przez nich użytkowanych. W Niemczech zatrzymano trzech podejrzanych, w Polsce dwóch, a w Holandii jedną osobę. Działania po stronie polskiej realizowano się na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie zatrzymano Polaka i obywatela Turcji. W wyniku przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych, dokumenty, a także broń, amunicję oraz wartościowe pojazdy i drogocenne zegarki, jak również gotówkę.

Postępowanie dotyczące handlu narkotykami prowadzone jest przez stronę niemiecką, której przekazano ściganie jednego z podejrzanych, zatrzymanych w polskim wątku śledztwa.

