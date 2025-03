Kolejny akt oskarżenia w sprawie grupy „tytoniowej” Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj Do sprawy gangu tytoniowego, w której występuje już kilkunastu podejrzanych, zatrzymano następną osobę. Tym razem 40-letniego obywatela Ukrainy, który jest podejrzany o produkcję i wprowadzanie do obrotu papierosów bez znaków akcyzy. Z ustaleń śledczych wynika, że w skład gangu wchodzili obywatele Polski, Gruzji, Ukrainy oraz Białorusi. Według śledczych podejrzany o kierowanie grupą jest obywatel Gruzji. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie, która skierowała do sądu akt oskarżenia wobec tego mężczyzny.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zatrzymali kolejnego podejrzanego do sprawy dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i wprowadzaniem do obrotu papierosów bez znaków akcyzy. Funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie Jeleniej Góry, gdzie zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy. Według śledczych mężczyzna bezpośrednio zajmował się produkcją i wprowadzaniem do obrotu nielegalnych papierosów. Ostatnio wobec tego mężczyzny Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała akt oskarżenia.

Pierwsze uderzenie w grupę przeprowadzono w listopadzie 2022 roku, kiedy to policjanci z radomskiego CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS, rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą. Działania przeprowadzono wtedy na terenie Mazowsza oraz województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. W jej skład gangu wchodzili obywatele Polski, Gruzji, Ukrainy oraz Białorusi. Na prywatnej posesji w hali ukryta była linia technologiczna służąca do produkcji i pakowania papierosów. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że na kolejnych posesjach znajdowała się krajalnia oraz miejsce konfekcjonowania papierosów. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2021-2023 na terenie Polski, gdzie we wskazanym okresie wyprodukowała i wprowadziła do obrotu ponad 9 milionów papierosów bez znaków skarbowych oraz prawie 3 tony tytoniu. Wyroby tytoniowe były wprowadzane do obrotu na terenie Polski. Więcej o sprawie pisaliśmy w komunikacie: „Uderzenie w nielegalny biznes tytoniowy”.

Łącznie w całej sprawie występuje już kilkunastu podejrzanych i zabezpieczono prawie 2 miliony papierosów oraz blisko 3 tony tytoniu o wartości 6 milionów złotych. Przedstawione zarzuty dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, a także popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Jednym z podejrzanych jest obywatel Gruzji, który jest podejrzany o kierowanie tą zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna został zatrzymany w sierpniu 2023 roku.

W listopadzie 2024 r. Prokuratura Regionalna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko 12 oskarżonym w tym oskarżonemu o kierowanie tą grupą 43-letniemu obywatelowi Gruzji Mindiemu A. Pozostali oskarżeni to obywatel Gruzji, dwóch obywateli Białorusi oraz obywatele RP. Więcej informacji w komunikacie prokuratury: Komunikat rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Lublinie w sprawie działalności grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów.

Zespół Prasowy CBŚP, film i zdjęcie: archiwum CBŚP; muzyka: Universal Production Music

Film z 2022 roku: