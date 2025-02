Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejne 3 osoby powiązane z grupą przestępczą zajmującą się wytwarzaniem, przemytem i handlem narkotykami. Łącznie w sprawie występuje już 13 osób. Według ustaleń śledczych członkowie grupy planowali również uruchomienie laboratorium narkotyków w Berlinie.

Funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zatrzymali kolejne 3 osoby, w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowaych grup przestępczych czerpiących korzyści z wytwarzania, przemytu oraz wprowadzania do obrotu narkotyków.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił trójce zatrzymanych zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w przemycie ponad 25 kg narkotyków w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Ostatnie zatrzymania są konsekwencją czynności podjętych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w czerwcu 2024 r. W wyniku tych czynności funkcjonariusze z gdańskiego CBŚP zabezpieczyli narkotyki, które były ukryte w skrytce wykonanej w zbiorniku paliwa samochodu ciężarowego. Wówczas zatrzymano mężczyznę, któremu również przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu znacznych ilości narkotyków.

Wobec wszystkich tych osób Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środki zapobiegawcze postaci tymczasowego aresztowania.

Są to już kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym aktualnie przeciwko łącznie 13 osobom natomiast zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania narkotyków oraz ich wprowadzania do obrotu przedstawiono do tej pory 8 osobom.

Uprzednio policjanci CBŚP z Gdańska zlikwidowali nielegalne laboratoria w woj. Zachodniopomorskim i woj. Śląskim, w których wytwarzano narkotyki w postaci amfetaminy i mefedronu. Ponadto członkowie grupy planowali również zorganizowanie nielegalne laboratorium narkotyków na terenie Berlina oraz zajmowali się wprowadzaniem do obrotu narkotyków.

Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w sprawie.