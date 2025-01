CBŚP rozbiło gang produkujący amfetaminę - 85 osób z zarzutami Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i dystrybucją amfetaminy. W wyniku śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach zarzuty usłyszało 85 osób, w tym lider grupy. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości 2,6 mln PLN.

Funkcjonariusze Wydziału w Suwałkach Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją amfetaminy, a następnie wprowadzaniem jej do obrotu.

Główną działalnością grupy było sprowadzanie z zagranicy półproduktów do wytwarzania amfetaminy, a następnie produkowanie tego narkotyku. Amfetamina była wytwarzana w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych na terenie Suwałk i okolic. Następnie poprzez siatkę dilerów amfetamina i inne narkotyki były rozprowadzane m.in. na terenie Suwałk, Augustowa, Ełku czy Olecka.

Grupa działała od początku 2017 do kwietnia 2023 roku. W tym czasie szacuje się, że wytworzyła i wprowadziła do obrotu co najmniej 185 kg amfetaminy, a także rozprowadziła mniejsze ilości innych narkotyków takich jak ecstasy, marihuanę oraz kokainę.

Wraz z postępem śledztwa uzyskiwano materiał dowodowy pozwalający na ustalenie i zatrzymanie osób związanych ze wspomnianą grupą przestępczą.

Funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku CBŚP wraz z prokuratorem nadzorującym postępowanie ustalili, że spośród wszystkich zatrzymanych osób w tym śledztwie w ścisły skład tej zorganizowanej grupy przestępczej wchodziło 10 osób, natomiast pozostałe 75 osób to dilerzy i inne osoby współpracujące i powiązane z grupą.

W efekcie prokurator przedstawił zarzuty aż 85 osobom w wieku od 20 do 58 lat. Zależnie od roli poszczególnych osób, zarzuty dotyczyły m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu narkotyków.

Na wniosek prokuratora wobec 36 podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W trakcie czynności wykonywanych w miejscach przebywania osób zatrzymywanych i należących do nich pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze ujawnili m.in. gotowe do sprzedaży porcje narkotyków, wagi, torebki strunowe, a także pistolety, karabinki pneumatyczne oraz naboje do broni palnej.

Prokurator dokonał zabezpieczenia mienia podejrzanych na kwotę 2,6 mln PLN w postaci gotówki, ruchomości oraz nieruchomości.

Kulminacją szeroko zakrojonych działań śledczych, było skierowanie w październiku 2024 r. aktu oskarżenia wobec 13 osób w tym wobec 26-letniego mieszkańca Suwałk oskarżonego o kierowanie tą zorganizowaną grupą przestępczą.