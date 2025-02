Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która podrabiała i wprowadzała do obrotu towary oznaczone podrobionymi znakami towarowymi Data publikacji 10.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się wytwarzaniem produktów chemicznych takich jak płyny do prania, oraz proszki do prania z umieszczonymi na nich podrobionymi znakami towarowymi popularnych marek, oraz wprowadzaniem tych produktów do obrotu czyniąc z tego nielegalnego procederu stałe źródło dochodu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Na początku stycznia 2025 r. funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi oraz funkcjonariuszami Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, w wyniku przeprowadzonej realizacji ujawnili w dwóch miejscach na terenie woj. łódzkiego profesjonalne linie produkcyjne służące do produkcji, nalewania, etykietowania i znakowania produktów chemii gospodarstwa domowego.

W trakcie czynności realizacyjnych zatrzymano 5 osób, w tym założyciela i jednocześnie kierującego zorganizowaną grupą przestępczą. Ujawniono i zabezpieczono ponad 9000 butelek z płynem do prania oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, ponad 20 tysięcy litrów płynu do prania, 28 ton proszku do prania, a także etykiety i opakowania z zastrzeżonymi znakami towarowymi jednej z popularnych marek produkujących chemię gospodarczą.

Ponadto zabezpieczono również ponad 2 tys. litrów alkoholu w butelkach i pojemnikach różnej pojemności. W wyniku uzyskanej opinii ustalono, że pomimo oznaczenia butelek jako alkoholu znanej marki, w naczyniach znajdował się alkohol stworzony na bazie środków biobójczych. Wszystkie wymienione produkty były przekazywane pośrednikom, a następnie sprzedawane jako oryginalne przez Internet za pośrednictwem portali aukcyjnych, jak również do sklepów sieciowych. Zysk osiągnięty z opisanego nielegalnego procederu, szacowany jest na około 1 mln złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania przestępstw polegających na oznaczaniu towarów podrobionym znakiem towarowym, których nie mieli prawa używać oraz dokonania obrotu ww. towarem. Dodatkowo jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut dotyczący założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Decyzją sądu podejrzany, który założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, został tymczasowo aresztowany.

Śledczy szacują, że straty skarbu państwa związane z uchylaniem się przestępców od opodatkowania podatkiem akcyzowym wynoszą blisko 34 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy.