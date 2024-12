Dzięki współpracy służb polskich i słowackich zlikwidowano laboratorium narkotykowe na Słowacji

Data publikacji 27.12.2024

Funkcjonariusze słowackiej Policji zlikwidowali laboratorium do wytwarzania narkotyków syntetycznych znajdujące się w okolicach miasta Galanta na Słowacji. Do informacji o miejscu produkcji oraz podejrzanym dotarli policjanci CBŚP, CBZC i KWP w Rzeszowie. Uzyskane informacje przekazano stronie słowackiej przy udziale Europolu. W trakcie działań zatrzymano polskiego obywatela, który najprawdopodobniej pełnił rolę „chemika” oraz przejęto gotowe narkotyki. Śledczy ustalili, że do Polski mogło trafić nawet ponad pół tony narkotyków wyprodukowanych na Słowacji.