Jak CBŚP neutralizuje urządzenia lub materiały wybuchowe? Powrót Drukuj Pirotechnicy z zespołu minersko-pirotechnicznego Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP, czyli tzw. EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal), niejednokrotnie brali udział w akcjach mających na celu zabezpieczenie urządzeń lub materiałów wybuchowych, ujawnionych podczas realizacji spraw albo w trakcie interwencji policyjnych. Tego typu przedmioty, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także mienia w wielkich rozmiarach, wymagają odpowiednich warunków neutralizacji. Zapraszamy do artykułu dotyczącego tej tematyki i jednocześnie, w związku ze zbliżającą się zabawą sylwestrową, apelujemy o rozwagę i zdrowy rozsądek w trakcie strzelania fajerwerkami. Zadbajmy o bezpieczeństwo zarówno nasze jak i innych osób!

Najczęściej pirotechnicy Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru, są wzywani na miejsce, gdzie w trakcie realizacji lub interwencji policyjnej, ujawniono urządzenia lub materiały wybuchowe. Celem ich działania jest wstępna ocena stopnia zagrożenia, zabezpieczenie i następnie neutralizacja takiego przedmiotu. Natomiast w sytuacjach, gdzie zachodzi podejrzenie, że popełniono przestępstwo z użyciem urządzeń lub materiałów wybuchowych, eksperci CBŚP prowadzą tzw. śledztwo powybuchowe. Te czynności mają na celu wyjaśnienie okoliczności takiego zdarzenia, ale także prawidłowe zabezpieczenie ujawnionych na miejscu śladów. Funkcjonariusze prowadzą również działania z zakresu rozpoznania i identyfikacji zagrożeń tzw. CBRNE czyli np. radiologicznych oraz chemicznych.

Do realizacji tych zadań jest wykorzystywany specjalistyczny sprzęt, który znajduje się na wyposażaniu CBŚP. Warto podkreślić, że pirotechnicy Centralnego Biura Śledczego Policji, w zależności od rodzaju zagrożenia wykorzystują dedykowany sprzęt, taki jak np. ciężki kombinezon antyodłamkowy z hełmem zabezpieczającym, który jest wyposażony w panel sterowania modułem oświetlenia i łączności radiowej. Ponadto funkcjonariusze wykorzystują ręczne manipulatory teleskopowe z chwytakami oraz specjalistyczne roboty pirotechniczne, których zadaniem jest zrobienie wstępnego rozpoznania i „wejście tam gdzie człowiek nie wejdzie”. Te urządzenia są wyposażone w gąsienice i koła do poruszania się po trudnym oraz zróżnicowanym terenie, a także w ramię teleskopowe z chwytakiem, umożliwiające podniesienie i transport przedmiotu potencjalnie niebezpiecznego. Roboty są wyposażone również w optykę wraz z możliwościami widzenia w słabych warunkach oświetlenia, która przesyła obraz do panelu sterującego, oddalonego na odległość bezpieczną dla operatora robota. Nasi eksperci używają także urządzeń do prześwietlania podejrzanych, niebezpiecznych przedmiotów za pomocą fal rentgenowskich, tak aby móc wstępnie ocenić ryzyko „z czym mamy do czynienia”. Do pracy w trudnym terenie wykorzystywane są również drony, których zadaniem jest rozpoznanie obszaru, gdzie mają być wykonywane czynności, a także analizatory substancji chemicznych, wykrywające m.in. materiały wybuchowe oraz ich prekursory.

Zespół minersko-pirotechniczny ma na stanie również specjalistyczny pojazd przeznaczony do transportu materiałów niebezpiecznych, potocznie nazywany „beczką”. Jego zadaniem jest bezpieczne przewożenie materiałów wybuchowych z terenu, na którym zostały ujawnione, rozpoznane i zabezpieczone, do miejsca ich neutralizacji, czyli najczęściej na poligon wojskowy. Wszystko to ma na celu minimalizację ryzyka dla policyjnych pirotechników i osób postronnych oraz mienia.

W ostatnim czasie policjanci CBŚP z zespołu minersko-pirotechnicznego wspierali Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu, podczas działań, w wyniku których zabezpieczono materiały i urządzenia wybuchowe pochodzące w okresu obu wojen światowych. Następnie te przedmioty zostały przewiezione na poligon celem wykonania eksperymentu procesowego i ich neutralizacji. Takie działania są realizowane w miejscach zapewniających odpowiednią powierzchnię terenu, a także zasłony i inną infrastrukturę umożliwiającą bezpieczną ich neutralizację.

W związku ze zbliżającą się zabawą sylwestrową apelujemy również o rozwagę i zdrowy rozsądek w trakcie strzelania fajerwerkami. Zadbajmy o bezpieczeństwo zarówno nasze jak i innych osób! Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa w obchodzeniu się z fajerwerkami dostępne na stronie Policji w komunikacie: Bezpieczny Sylwester i Nowy Rok – Ostrożnie obchodź się z fajerwerkami!

Zespół Prasowy CBŚP; film i zdjęcia: CBŚP; muzyka Universal Production Music