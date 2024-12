CBŚP, KPP w Krakowie i KAS przejęły ponad 9 mln papierosów Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj Służby weszły na jedną z hal magazynowych znajdującą się w Kielcach, gdzie ujawniły ponad 9 mln papierosów bez znaków akcyzy skarbowej i zatrzymały 2 podejrzanych, Polaka i Ormianina. Ustalone straty budżetowe państwa to ok. 12 mln zł, a wartość przejętych wyrobów tytoniowych wynosi ok. 10 mln zł. Śledztwo nadzoruje małopolski pion PZ Prokuratury Krajowej.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, dotarli do informacji, że w jednej z hal na terenie przemysłowym w Kielcach znajdują się nielegalne papierosy z przemytu.

Funkcjonariusze krakowskiego CBŚP podjęli działania mające na celu weryfikację tych informacji i zaplanowali realizację wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i funkcjonariuszami z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Służby weszły na ustalony obiekt, gdzie zastano 2 mężczyzn w trakcie załadunku towarów na samochód dostawczy, który miał rozwieźć kartony do dystrybucji. Jak się okazało w hali znajdowało się ponad 9 milionów papierosów bez znaków akcyzy. Śledczy ustalili, że nielegalne wyroby tytoniowe miały być rozprowadzone na teren województw małopolskiego i świętokrzyskiego oraz Śląska. Straty Skarbu Państwa z tytułu należnych podatków ustalono na kwotę ponad 12 milionów złotych, a wartość nielegalnych wyrobów tytoniowych to około 10 milionów złotych.

W trakcie działań zatrzymano dwóch mężczyzn, Polaka i Ormianina, którzy zostali doprowadzeni do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty przestępstw karnoskarbowych. Na wniosek prokuratora i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Zespół Prasowy CBŚP, film i zdjęcia: CBŚP i KPP w Krakowie; muzyka: Universal Production Music