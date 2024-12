CBŚP zlikwidowało kolejne nielegalne laboratorium klefedronu Data publikacji 04.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci CBŚP z Bielska-Białej zlikwidowali w woj. śląskim laboratorium klefedronu. Na terenie jednej z posesji w miejscowości Pyskowice ujawniono blisko 185 kg narkotyku, którego czarnorynkowa wartość wynosi ok. 9 milionów złotych. Do sprawy policjanci zatrzymali 2 osoby.

Policjanci Wydziału w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli na trop działalności narkotykowej, jaka miała mieć miejsce na terenie jednej z miejscowości w województwie śląskim.

Funkcjonariusze dotarli do informacji o miejscu, gdzie mogą być produkowane narkotyki. Pod koniec minionego tygodnia funkcjonariusze CBŚP z Bielska-Białej przy wykorzystaniu zespołu specjalnego katowickiego CBŚP oraz przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach i Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach, przeprowadzili działania na terenie wcześniej wytypowanej posesji w miejscowości Pyskowice, gdzie ujawniono nielegalne laboratorium klefedronu.

W miejscu produkcji narkotyków, na gorącym uczynku wytwarzania zabronionych substancji zatrzymano 2 mężczyzn. W trakcie działań ujawniono i zabezpieczono blisko 185 kg gotowego do sprzedaży narkotyku w postaci klefedronu oraz kompletną linię produkcyjną do jego wytwarzania. Funkcjonariusze zabezpieczyli również przedmioty służące do konfekcjonowania substancji psychotropowych takie jak: wagi, zgrzewarki do opakowań foliowych oraz worki foliowe. Zabezpieczone materiały i aparatura zostały przekazane do dalszej analizy laboratoryjnej. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonego narkotyku wynosi ponad 9 mln PLN.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w Gliwicach, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków.

Sąd Rejonowy w Gliwicach, wobec zatrzymanych mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

