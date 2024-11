Służby zatrzymały kolejne osoby związane z procederem wystawiania fikcyjnych faktur VAT Data publikacji 19.11.2024 Powrót Drukuj W wyniku wspólnych działań CBŚP oraz KAS, na polecenie Prokuratury Krajowej, zatrzymano 19 osób powiązanych z procederem wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Akcja objęła siedem województw, a śledczy zabezpieczyli dokumentację, nośniki danych oraz gotówkę. Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.

Funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie, zatrzymali kolejnych członków zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, tzw. faktur kosztowych.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie tych grup przestępczych wprowadzali do obrotu prawnego nierzetelne faktury VAT oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami, towarami i pracami gospodarczymi. Według śledczych głównym obszarem działalności grup była produkcja tzw. pustych faktur, przy wykorzystaniu do tego celu całkowicie fikcyjnych lub częściowo legalnie działających podmiotów gospodarczych. Zatrzymane osoby to wystawcy, odbiorcy, osoba księgująca, a także osoby pełniące inne role w procederze wystawiania oraz użytkowania poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS przeprowadzili działania w miejscach zamieszkania podejrzanych, siedzibach spółek i biur rachunkowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Podczas akcji zatrzymano 19 osób. W trakcie czynności zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz cyfrowe nośniki danych, które będą poddane dalszej szczegółowej analizie. U podejrzanych ujawniono i zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 140 tys. zł.

Zatrzymanym osobom, prokurator z Zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”.

Wobec osób zatrzymanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu kontaktu ze współpodejrzanymi.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu wobec jednej z zatrzymanych osób został zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Film i zdjęcie: archiwum CBŚP; muzyka: Universal Production Music