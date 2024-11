Zlikwidowane laboratorium klefedronu, przejęte 500 kg narkotyku i zatrzymany „chemik” Data publikacji 26.11.2024 Powrót Drukuj Efektem działania policjantów CBŚP i mazowieckiego pionu PZ Prokuratury Krajowej było zlikwidowanie laboratorium klefedronu oraz przejęcie łącznie ok. pół tony tego narkotyku w formie kryształu, a także cieczy. Na miejscu zatrzymano „chemika”, który usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, prowadzą śledztwo w sprawie dotyczącej produkcji narkotyków na dużą skalę.

W ostatnim czasie funkcjonariusze dotarli do informacji o możliwym miejscu wytwarzania narkotyków syntetycznych, które miało być zlokalizowane w Gliwicach. Policjanci dokładnie zaplanowali działania i wkroczyli na teren ustalonej nieruchomości, gdzie jak się okazało miał miejsce proces produkcji klefedronu.

W trakcie działań zatrzymano mężczyznę, który wszystko na to wskazuje, że był „chemikiem”, bezpośrednio nadzorującym produkcję. Zabezpieczono łącznie również około 500 kilogramów klefedronu, a także 3 tysiące litrów odpadów poprodukcyjnych. Część z przejętych narkotyków znajdowała się w fazie krystalizacji. Szacunkowa wartość zabezpieczonych substancji to około 25 milionów złotych.

Zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do mazowieckiej Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu ten podejrzany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

