CBŚP i KWP we Wrocławiu uderzają w narkobiznes Data publikacji 07.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem prokuratora z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem znacznej ilości narkotyków.

Wspólne działania funkcjonariuszy Wydziału w Jeleniej Górze Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pozwoliły na zatrzymanie w ubiegłym tygodniu 6 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków.

W wyniku prowadzonych czynności w miejscach prowadzonych działań ujawniono środki psychotropowe oraz substancje odurzające w łącznej ilości ponad 5 kilogramów, w postaci metamfetaminy, haszyszu i marihuany, a także krzewy konopi innych niż włókniste w różnej fazie wzrostu. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła wprowadzić do obrotu kilkadziesiąt kilogramów narkotyków.

Zatrzymanym osobom prokurator z dolnośląskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu na wniosek prokuratora wobec dwóch zatrzymanych został zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się dalszych zatrzymań.

Film: KWP we Wrocławiu, zdjęcia CBŚP