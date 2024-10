„Łowcy cieni” CBŚP zatrzymali kolejne osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj Głównym celem funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP jest zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania. W ostatnim czasie policjanci zatrzymali kolejne poszukiwane osoby na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listów gończych.

Pierwszego z poszukiwanych, 35-letniego Sebastiana B., policjanci z grupy tzw. łowców cieni CBŚP zatrzymali w wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Kielcach oraz Sąd Okręgowy w Lublinie za posiadanie oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna ma do odbycia karę 6,5 roku pozbawienia wolności. Przy zatrzymanym mężczyźnie ujawniono polskie oraz zagraniczne fałszywe dokumenty tożsamości.

W wynajmowanym mieszkaniu, które posłużyło poszukiwanemu mężczyźnie do ukrywania, znajdowali się jeszcze dwaj mężczyźni w wieku 32 i 36 lat. W trakcie czynności przeszukania zajmowanego przez nich lokalu policjanci ujawnili i zabezpieczyli przeszło 1 kg narkotyków w postaci kokainy, metamfetaminy oraz klofedronu, a także środki pieniężne w kwocie blisko 1,2 mln PLN oraz 35 tys. USD. Środki pieniężne zostały zabezpieczone i przesłane do analizy z uwagi na podejrzenia funkcjonariuszy co do ich autentyczności i legalności posiadania.

Mężczyźni, którzy współtowarzyszyli poszukiwanemu Sebastianowi B., zostali zatrzymani. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie przedstawił im zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sadu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Sebastian B. oprócz tego, że trafił do właściwego zakładu penitencjarnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności, będzie dodatkowo odpowiadał za posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz za posługiwanie się fałszywymi dokumentami.

Kolejnym zatrzymanym przez funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP jest 39-letni Adam M., który był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz listu gończego wydanych przez Sąd Okręgowy w Siedlcach za popełnienie przestępstwa paserstwa. Poszukiwany ukrywał się od 2018 roku m.in. we Włoszech i w Polsce często zmieniając miejsce pobytu. Przy poszukiwanym ujawniono środki odurzające w postaci kokainy. 39-latek został zatrzymany przed wejściem do jednego z klubów w Warszawie. Był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie w oczekiwaniu na dalsze czynności z jego udziałem.

CDN.

