Senior podejrzany o kierowanie gangiem akcyzowym Data publikacji 04.11.2024 Powrót Drukuj CBŚP i NoOSG pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymali kolejne 5 osób do sprawy akcyzowej. Wśród zatrzymanych jest 80-letni mężczyzna podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W trakcie działań zabezpieczono papierosy i tytoń, a ustalone straty Skarbu Państwa w wyniku działania zatrzymanych to ponad 9 mln zł.

Funkcjonariusze Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, prowadzą śledztwo dotyczące grupy zajmującej się przestępczością tytoniową. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

W ostatnim czasie przeprowadzili kolejne uderzenie w tę grupę, zatrzymując 5 mężczyzn w wieku od 53 do 80 lat na terenie województwa dolnośląskiego i łódzkiego. W wyniku przeszukań zabezpieczono papierosy różnych marek oraz tytoń. Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Zarzuty przedstawione przez prokuratora dotyczyły kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Działalność zatrzymanych mogła spowodować uszczuplenie podatkowe Skarbu Państwa na łączną kwotę ponad 9 milionów złotych. Za te czyny grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Więcej o całej sprawie pisaliśmy w czerwcu w ramach komunikatu „Wspólne działania służb przeciwko przestępczości akcyzowej”.

Łącznie w całym postępowaniu występuje już 17 podejrzanych i przejęto ponad 2 miliony papierosów oraz 12 ton tytoniu, a także zabezpieczono mienie podejrzanych warte ponad 2 miliony złotych. Łączne ustalone straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy to ponad 25 milionów złotych.

Zespół Prasowy CBŚP, zdjęcie: CBŚP