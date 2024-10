Uroczysta gala z okazji 30 lat PZ i 10 lat CBŚP Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj „Centralne Biuro Śledcze Policji jest dzisiaj silne, siłą ludzi którzy je tworzą i tworzyli od 30 lat.” tymi słowami komendant CBŚP nadinsp. Cezary Luba, zwrócił się do zgromadzonych osób, podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia powstania pionu PZ oraz 10-lecia utworzenia CBŚP. W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Czesław Mroczek, Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, jak również byli i obecni policjanci pionu PZ, CBŚ KGP i CBŚP oraz przedstawiciele prokuratury, służb i instytucji współpracujących w walce z przestępczością zorganizowaną.

Na 2024 rok przypadają dwie okrągłe rocznice wydarzeń, ważnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. To właśnie w tym roku obchodzimy 30-lecie utworzenia pionu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Komendzie Głównej Policji oraz 10-lecie wyodrębnienia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji ze struktur policyjnej centrali i utworzenia Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura, a następnie ku czci poległych policjantów CBŚP KGP i CBŚP miała miejsce chwila zadumy, a także wyświetlono film okolicznościowy z uroczystości złożenia wieńców pod Tablicą Pamięci znajdującą się w Komendzie Głównej Policji oraz w Miejscu Pamięci „Utracone Pióra”, które znajduje się w siedzibie CBŚP.

Prowadzący uroczystość przywitali znamienitych gości, którzy bardzo licznie przybyli na to ważne wydarzenie, w tym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk, Zastępca Prokuratora Krajowego Jacek Bilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Michułka, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mjr Paweł Chomentowski, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrzych i Admnistracji nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki, Zastępca Komendanta Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Michalski, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frysztak, były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Henryk Majewski i Prezes Stowarzyszenia Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego mł. insp. w st. spocz. Leszek Sucholewski. Ponadto przywitano przybyłych na uroczystość Prokuratorów Prokuratury Krajowej, Dyrektorów oraz przedstawicieli organów administracji państwowej i instytucji publicznych, a także byłych zastępców Prokuratora Generalnego, byłych komendantów i zastępców Komendanta Głównego Policji, byłych komendantów i zastępców Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, a także byłą kadrę kierowniczą biura, szefów jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz komendantów, naczelników, funkcjonariuszy i pracowników CBŚP. Przywitano również przedstawicieli Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego oraz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, jak również przedstawicieli mediów. W uroczystości uczestniczyli również Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezary Luba, Zastępcy Komendanta CBŚP insp. Piotr Stasiak, mł. insp. Wojciech Olszowy i insp. Łukasz Fołta.

Następnie został odtworzony film okolicznościowy przedstawiający kulisy powstania i ewolucji, jaką z upływem lat przechodził, pion zwalczania przestępczości zorganizowanej w Policji. Historia tego pionu sięga początku lat 90. i utworzenia wydziałów K-17 w niektórych komendach wojewódzkich Policji, potem powstania w 1994 roku Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP, utworzenia w 1997 roku Biura do walki z Przestępczością Narkotykową KGP, połączenia tych dwóch biur KGP i utworzenia w 2000 roku Centralnego Biura Śledczego KGP, a następnie wyodrębnienia tego Biura ze struktury Komendy Głównej Policji w roku 2014 i powołania Centralnego Biura Śledczego Policji.

Po emisji filmu głos zabrał Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Cezary Luba, który rozpoczął przemówienie od nakreślenia genezy powstania i historii pionu do walki z przestępczością zorganizowaną. Następnie Generał zwrócił uwagę na obecne trendy dotyczące współczesnej przestępczości zorganizowanej, podkreślając, iż grupy przestępcze w coraz większym stopniu skupiają się na działalności o charakterze ekonomicznym, wykorzystując zaawansowane technologie informatyczne. Komendant CBŚP podkreślił także znaczenie toczącej się wojny na wschodzie, która niesie ze sobą zagrożenia, na które Policja i Centralne Biuro Śledcze Policji muszą być przygotowane. Szef CBŚP zwrócił uwagę na to, że zdecydowana większość, prowadzonych przez Biuro spraw ma charakter międzynarodowy, bo często grupy przestępcze działają w obrębie kilku państw. Dlatego, aby skutecznie zwalczać tego typu przestępczość, CBŚP współpracuje ze służbami nie tylko polskimi, ale także zagranicznymi. Nadinspektor Luba zakończył swoje przemówienie słowami: „Centralne Biuro Śledcze Policji jest dzisiaj silne, siłą ludzi, którzy je tworzą i tworzyli od 30 lat".

Po przemówienie komendanta CBŚP został wyświetlony film przedstawiający efekty pracy CBŚP w latach 2014-2024, który nakreślił najważniejsze wydarzenia z życia Biura oraz sukcesy w walce z przestępczością zorganizowaną, współpracę krajową i międzynarodową CBŚP oraz szkolenie funkcjonariuszy.

Następnie zasłużone dla pionu PZ osoby zostały nagrodzone medalami i odznakami, a także wręczono podziękowania, między innymi przedstawicielom mediów za rzetelne informowanie opinii publicznej o działaniach Policji, które były wymierzone w zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Po ceremonii wręczenia wyróżnień w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji głos zabrał Czesław Mroczek Sekretarz Stanu w MSWiA. Minister podkreślił, że: „te dwa jubileusze (...) wyznaczają historię mierzenia się w naszym państwie z wielkim zagrożeniem, jakim była przestępczość zorganizowana, to jest historia, która ma pozytywny wydźwięk”. Sekretarz Stanu nadmienił także, że najlepsze sposoby, środki, narzędzia nie wystarczą, bo potrzebne jest wielkie zaangażowanie w tak trudne sprawy i to się w Polsce ułożyło, bo najważniejsze jest to zaangażowanie, które procentuje w przyszłości. Ta historia wyznaczona przez te jubileusze buduje pozytywny potencjał, że można sobie z tak wielkimi zagrożeniami poradzić i to jest wielki kapitał, który będzie procentował. Minister zakończył swoje przemówienie, składając podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy pionu PZ, CBŚ KGP oraz CBŚP za sumienną, dobrą służbę, życząc wielu dalszych sukcesów.

Następnie wystąpił I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk, który przypomniał, że to nie przypadek, iż w 2024 roku również przypada rocznica powstania pionu przestępczości zorganizowanej, który utworzono na szczeblu ówczesnej Prokuratury Generalnej oraz prokuratur wojewódzkich. Prokurator Krajowy podziękował za współpracę w imieniu założycieli pionu PZ w Prokuraturze, podkreślając, że Polska ma jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa w Europie. I Zastępca Prokuratora Generalnego stwierdził, że to między innymi dzięki funkcjonariuszom pionu PZ, CBŚ KGP i CBŚP nie ma już tak zorganizowanej przestępczości, jaka miała miejsce 30 lat temu. Prokurator Korneluk zakończył wystąpienie, przekazując podziękowania także od prokuratorów dzisiaj realizujących zadania służbowe z funkcjonariuszami CBŚP, mówiąc „wszyscy mają świadomość, jaką wielką pracę wykonujecie, niejednokrotnie kosztem zdrowia, rodziny i czasu wolnego”.

Po wystąpieniu Prokuratora Krajowego odczytany został list byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1999-2001, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marka Biernackiego. Minister w swoim liście zwrócił się do wszystkich policjantów pionu PZ, podkreślając, że to dzięki nim w Polsce żyje się bezpiecznie, a mroczne czasy gangów i wojen ulicznych są wyłącznie wspomnieniem. Poseł nadmienił także, że to na barkach policjantów CBŚP jest odpowiedzialność za to, żeby legenda, jaką szczyci się pion PZ, CBŚ KGP i CBŚP, owocowała wzmacnianiem bezpieczeństwa oraz poczucia dumy Polaków z Policji państwowej. Minister Biernacki podkreślił także, iż: „wiem, że poczucie odpowiedzialności, determinacja i odwaga, cechy, którymi wykazaliście się Państwo w walce z najgroźniejszymi przestępcami, dziś przyświecają Wam i Waszym wychowankom w codziennej służbie". List zakończyły pozdrowienia i życzenia sukcesów, satysfakcjonującej oraz owocnej służby.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, który rozpoczął przemówienie od podziękowań i zwrócił uwagę, że te 30 lat to nie tylko wyzwania, ale i transformacja. Generał nakreślił historię pionu PZ, której zwieńczeniem było powstanie CBŚP, a następnie podkreślił, że: „zwalczanie przestępczości to walka całego państwa, nie tylko organów ścigania, ale również władzy ustawodawczej”. Nadinspektor przypomniał także, że polska Policja, aby skutecznie zwalczać przestępczość współpracuje z Europolem, OLAFem, Eurojustem, FBI, DIA i wieloma innymi policjami na świecie, bo to jest dorobek tych wszystkich, którzy rozpoczynali tę walkę z przestępczością zorganizowaną. Na koniec przemówienia Komendant Główny Policji wspomniał o tych, którzy odeszli, a tworzyli Biuro dw. z Przestępczością Zorganizowaną oraz o prokuratorach, którzy stali na pierwszej linii w walce z przestępczością zorganizowaną.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji.

Zespół Prasowy CBŚP; film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music