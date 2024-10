Narkogang o charakterze zbrojnym rozbity Data publikacji 18.10.2024 Powrót Drukuj CBŚP, SG i KAS przy wsparciu kontrterrorystów z CPKP „BOA” i SPKP zatrzymali 19 osób i przejęli równowartość ponad 850 tys. zł w gotówce, luksusowe zegarki oraz blisko 14 kg narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany i mefedronu. Grupa przemyciła, poprzez Niderlandy, z Kolumbii do Polski, 360 kg czystej kokainy o wartości 72 mln zł. Ponadto jeden z zatrzymanych jest podejrzany o zabójstwo sprzed 22 lat. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Krajowa.

Funkcjonariusze z Zarządu w Krakowie i Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Departamentu Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, prowadzą śledztwo w sprawie gangu zajmującego się multiprzestępczością, głównie handlem narkotykami. Działalność grupy ma charakter zbrojny i obejmuje lata 2000-2020. Jednym z wątków jest m.in zabójstwo obywatela Armenii w poznańskim w klubie Blue Note 2002 roku.

W ostatnim czasie służby przeprowadziły działania na terenie Poznania, Warszawy i Trójmiasta, gdzie zatrzymano 19 osób i wykonano przeszukania użytkowanych przez nich nieruchomości. Z trakcie realizacji wsparcia udzielili kontrterroryści z CPKP „BOA” wspierani przez kontrterrorystów SPKP z niemal całej Polski. W toku przeszukań funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej oraz KAS zabezpieczyli, w różnych walutach, równowartość ponad 850 tys. zł, luksusowe zegarki oraz blisko 14 kg narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany i mefedronu. Zostaną także skierowane do prokuratury wnioski o zabezpieczenia majątkowe na nieruchomościach wartych prawie 10 mln złotych. Na wniosek prokuratora i decyzją sądu 17 osób zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Przejęto również dokumentację w kilkunastu spółkach i wszystko wskazuje na to, że za ich pomocą grupa mogła prać pieniądze pochodzące z przestępstw.

Z ustaleń śledztwa wynika, że gang w transportach z bananami przemycał do Polski kokainę z krajów Ameryki Południowej. Jak ustalili śledczy w 2020 i 2021 roku grupa przemyciła, poprzez Niderlandy, z Kolumbii do Polski, 360 kg czystej kokainy o wartości 72 mln zł. Gang również omyłkowo wysłał paczki z narkotykami, w kartonach z bananami, do sklepów spożywczych na terenie Polski. Te narkotyki wówczas zostały przejęte przez funkcjonariuszy.

Ponadto śledczy dotarli do informacji, które pozwoliły na wznowienie sprawy zabójstwa Ormianina w klubie Blue Note w Poznaniu, do którego doszło 22 listopada 2002 roku. Nowe informacje pozwoliły przedstawić zarzut zabójstwa Andrzejowi K., wobec którego sąd również zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

